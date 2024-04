Poľskí zákonodarcovia pracujú na návrhoch uvoľňujúcich interrupčné pravidlá, liberalizácia však musí prejsť aj cez prezidenta

Rozdielne návrhy zákonodarcov

Liberalizácia musí prejsť cez prezidenta

Pomoc s interrupciou sa trestá

12.4.2024 (SITA.sk) - Poľskí zákonodarcovia v piatok odhlasovali pokračovanie práce na návrhoch, ktoré by uvoľnili prísne interrupčné pravidlá v krajine. Členovia Sejmu - dolnej komory parlamentu - budú pracovať na štyroch samostatných návrhoch zákonov.Dva z nich navrhujú legalizáciu interrupcií do 12. týždňa tehotenstva v súlade s európskymi normami. Ďalší navrhuje dekriminalizáciu pomoci žene pri umelom prerušení tehotenstva.Štvrtý by udržal zákaz interrupcií vo väčšine prípadov, ale umožnil by prerušenie tehotenstva v dôsledku vady plodu. Toto právo v roku 2020 eliminovalo rozhodnutie ústavného súdu.Zástancovia interrupčných práv uviedli, že rozhodnutie pokračovať v práci na návrhoch a nie ich rovno zamietnuť je krok dobrým smerom. Poukazujú však aj na to, že nový zákon zrejme tak skoro nebude.Akákoľvek liberalizácia zákona totiž musí prejsť cez konzervatívneho prezidenta Andrzeja Dudu a ten by ju veľmi pravdepodobne vetoval. Minulý mesiac napríklad vetoval návrh zákona, ktorý by sprístupnil voľný predaj núdzovej antikoncepcie pre ženy a dievčatá od 15 rokov. Dudovo druhé a posledné funkčné obdobie vyprší v lete 2025.Otázka interrupcií je v tradične katolíckom Poľsku veľmi rozdeľujúca a zmobilizovala už aj oponentov umelého prerušenia tehotenstva. Rímskokatolícka cirkev v nedeľu vyzvala veriacich na deň modlitieb „za obranu počatého života“, informovala štátna tlačová agentúra PAP.V súčasnosti sú interrupcie povolené len v prípadoch znásilnenia, incestu alebo keď je ohrozený život matky. Lenže podľa aktivistov aj v takýchto prípadoch sa lekári a nemocnice odkláňali od žien pre obavy z právnych následkov.Pomoc ženám v prípade interrupcie sa v súčasnosti trestá až troma rokmi väzenia. Ženy však nemajú zakázané vykonať interrupciu samé. Mnohé si pomáhajú liekmi zo zahraničia.Skupiny, ktoré poskytujú ženám takéto lieky odhadujú, že ročne ženy v Poľsku vykonajú zhruba 120-tisíc interrupcií. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v roku 2022 vykonali v poľských nemocniciach len 161 interrupcií.