Francúzsky filozof Bernard-Henri Lévy posiela odkaz politikom. Svet sa už nachádza uprostred tretej svetovej vojny

Sme uprostred tretej svetovej vojny

Zatvárali oči pred realitou

12.4.2024 (SITA.sk) - Francúzsky filozof a filmár Bernard-Henri Lévy, ktorý je jedným z oddaných priateľov Ukrajiny vo francúzskej intelektuálnej a politickej elite, tvrdí, že politici by si mali uvedomiť, že už sa nachádzajú uprostred tretej svetovej vojny. Už 75-ročný Lévy to povedal v rozhovore pre web eurointegration.com.ua.„Sme v tom. Sme uprostred tretej svetovej vojny. Toto je tretia svetová vojna,“ uviedol Lévy a podotkol, že jej súčasťou je Rusko, Irán, Čína, Severná Kórea, izraelsko-palestínsky konflikt , radikálny islamizmus i ruské pravoslávie.„Všetko sa už dalo do pohybu. Sme uprostred tejto vojny.“ Podľa Lévyho západní politici opakujú scenár spred druhej svetovej vojny, keď tvrdia, že sa chcú vyhnúť tretej svetovej vojne, a panuje medzi nimi tzv. mníchovský duch.„V rokoch 1938, 1939 až do začiatku roku 1940 európski lídri zatvárali oči pred realitou. To je v ľudstve a pravdepodobne najmä v západnom svete veľmi bežným správaním.“ V tomto kontexte označil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za odvážneho muža, akých v súčasnej politike nie je mnoho.„Môj prezident povedal, že Francúzsko považuje túto vojnu za našu vojnu. Že ide o spoločnú vojnu. Podľa môjho názoru ako pozorovateľa bol francúzsky prezident odvážny zaujať túto pozíciu, pretože si nebol istý, či ho podporí francúzska verejná mienka.“ Pripomenul, že v roku 1938 boli Anglicko a Francúzsko dvomi krstnými otcami Mníchovskej dohody, spoločne s Adolfom Hitlerom.„Mníchovský duch nie je vo Francúzsku vôbec mŕtvy. A prezident Macron sa rozhodol ísť proti tomu – to znamená, že keď máte diktátora ako Putin, ak mu dáte trochu, je to v poriadku. Možno upokojíte zver. Ak šelmu trochu nakŕmite, možno zachová pokoj. Toto je duch Mníchova! Prezident Macron patrí medzi tých, ktorí pochopili, že zveri nemusíte nič dať. Ak dáte málo, zver bude vždy chcieť viac,“ skonštatoval Lévy.