Poľsko a Maďarsko naďalej nesúhlasia s návrhom rozpočtu EÚ, trvajú na jednej podmienke

Odmietajú finančné sankcie

Vetom bránia jednotu únie

26.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vedúci predstavitelia Poľska a Maďarska sa počas štvrtkového stretnutia v Budapešti zaviazali, že budú vetovať budúci sedemročný rozpočet Európskej únie a balík pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu v celkovej hodnote zhruba 1,8 bilióna eur, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu.EÚ chce podmieniť vyplácanie finančných prostriedkov dodržiavaním princípov právneho štátu a hodnôt únie, čo vyvolalo tvrdý odpor vo Varšave a Budapešti. Tamojšie pravicové vlády sa stavajú proti nástroju, ktorý by Poľsku a Maďarsku mohol spôsobiť absenciu peňazí EÚ v prípade, ak budú pokračovať v politike, ktorú EÚ považuje za porušenie demokratických štandardov.Premiéri týchto štátov Mateusz Morawiecki Viktor Orbán však takúto cestu EÚ nepovažujú za správnu a obaja odmietli akýkoľvek mechanizmus, ktorý by finančne sankcionoval členské štáty za porušenie demokratických štandardov."Je to veľmi nebezpečné pre súdržnosť Európy. Je to zlé riešenie, ktoré v budúcnosti bude hroziť rozpadom Európy. Vetom bránime jednotu únie," uviedol Morawiecki na tlačovej konferencii.Predseda maďarskej vlády Orbán uviedol, že diskusia o právnom štáte v EÚ sa nesmie viazať na spôsoby, ako prekonať súčasnú hospodársku krízu. "Ktokoľvek to spája, je nezodpovedný, pretože kríza si vyžaduje rýchle ekonomické rozhodnutia," podotkol Orbán.