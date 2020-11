Dánsko utratilo pre koronavírus tisícky noriek, niektoré začali vystupovať z plytkých hrobov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré norky, ktoré v západnom Dánsku utratili pre riziko prenosu nového koronavírusu na ľudí, vystupujú z ich plytkých hrobov. Dôvodom je nahromadenie sa plynov v ich telách, uvádzajú miestne úrady."Plyny spôsobujú, že sa zvieratá zväčšujú a v najhorších prípadoch to norky vytlačí zo zeme," vysvetlil Jannike Elmegaard z Dánskej veterinárnej a potravinovej správy s tým, že sa to týka "pár stoviek" zvierat.Norky sú pochované v priekopách, ktoré sú 2,5 metra hlboké a tri metre široké. Prvú zhruba metrovú vrstvu utratených zvierat následne posypú kriedou a položia na ňu ďalšie zvieratá, ktoré znova posypú a zakryjú zeminou, povedal pre agentúru AP Elmegaard. Vzhľadom na to, že norky pochovali v piesčitej pôde a nie ílovitej, ktorá je ťažšia, niektoré z nich vystúpili na povrch. "Predpokladáme, že vystúpili norky z vrchnej vrstvy," dodal s tým, že je to prirodzený proces. Zvieratá, ktoré sa dostali na povrch, pochovajú na inom mieste.Dánsko utratilo tisícky noriek z fariem na severe krajiny po tom, čo sa 11 ľudí nakazilo zmutovanou verziou koronavírusu, ktorý u zvierat našli. Vláda začiatkom mesiaca získala podporu väčšiny parlamentu na utratenie 15 miliónov noriek, vrátane zdravých jedincov. Navrhovaný zákon tiež zakazuje chov noriek do konca roku 2021.