Poľsko a pobaltské štáty sú v prípade potreby pripravené uzavrieť hranice s Bieloruskom, ktoré tlačí do Európy migrantov 

Žiadajú vyhostenie wagnerovcov

Nebezpečenstvo pre región

28.8.2023 (SITA.sk) - Poľsko a pobaltské štáty, ktoré sú členmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v prípade akýchkoľvek vojenských incidentov alebo masívneho náporu migrantov uzavrú svoje hranice s ruským spojencom Bieloruskom. V pondelok na to upozornili ministri vnútra, ktorí rokovali o spoločných spôsoboch reakcie na čoraz zložitejšiu situáciu na hraniciach s Bieloruskom a Ruskom.Ministri uviedli, že sledujú rastúce napätie na hraniciach NATO a Európskej únie (EÚ) s Bieloruskom, ktoré prijalo tisíce ruských vojenských žoldnierov a napriek zábranám tlačí do Európy migrantov z Blízkeho východu a Afriky. V prípade vojenského incidentu alebo veľkého náporu migrantov preto varovali pred rýchlou a koordinovanou reakciou.Ministri Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska sa tak po rokovaniach vyjadrili pre médiá. V spoločnom vyhlásení žiadajú, aby vláda bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zo svojho územia okamžite vyhostila žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny a tiež, aby odviedla migrantov z pohraničných oblastí a poslala ich do domovských krajín.Minulotýždňová náhla smrť lídra žoldnierov Jevgenija Prigožina pri leteckom nešťastí v Rusku vyvolala otázky o budúcnosti Wagnerovej skupiny, ktorú poľský minister vnútra Mariusz Kamiński označil za „mimoriadne nebezpečnú“ a „demoralizovanú“ a zároveň uviedol, že žoldnieri predstavujú hrozbu pre občanov Bieloruska a celého regiónu.Ruský vodca Vladimir Putin nariadil wagnerovcom, aby podpísali prísahu vernosti ruskému štátu. Vyplýva to z dekrétu zverejneného v piatok neskoro večer na webovej stránke Kremľa, ktorý okamžite vstúpil do platnosti.