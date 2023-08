Rozšírenie EÚ už nie je snom a je čas sa posunúť vpred, vyjadril sa predseda Európskej rady Michel 

Čas posunúť sa vpred

Pripravení na rozšírenie do 2030

28.8.2023 (SITA.sk) - Predseda Európskej rady Charles Michel chce, aby bola Európa do roku 2030 pripravená na rozšírenie.„Rozšírenie už nie je snom,“ povedal Michel v pondelok na Bledskom strategickom fóre v slovinskom meste Bled, na ktorom sa zišli lídri zo západného Balkánu.„Je čas posunúť sa vpred,“ dodal. Informuje o tom portál Politico.Štatút kandidátskej krajiny pre vstup do EÚ formálne má osem štátov. V mnohých krajinách západného Balkánu sa však prístupový proces zastavil, hoci vojna na Ukrajine diskusiu oživila. V júni minulého roka lídri EÚ udelili štatút kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavsku a rastie tlak na začatie prístupových rokovaní s týmito štátmi pred koncom tohto roka.„Ešte je pred nami veľa práce. Bude to ťažké,“ povedal Michel na fóre v Slovinsku.„Som presvedčený, že musíme byť do roku 2030 pripravení na rozšírenie, a to na oboch stranách,“ dodal.K chúlostivej otázke, či by rozšírenie malo znamenať odklon od jednomyseľného rozhodovania o citlivých záležitostiach, predseda Európskej rady zaujal uvážlivý postoj.„Úplné zrušenie jednomyseľnosti by mohlo znamenať vyliatie vody z vaničky aj s dieťaťom. Bude to ťažký oriešok, ale tejto diskusii sa nedá vyhnúť,“ konštatoval Michel.