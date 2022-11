Poľsko bude s vysokou pravdepodobnosťou aktivovať článok 4 NATO

16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poľsko v súvislosti s dopadom rakety na jeho územie bude s vysokou pravdepodobnosťou na stredajšom stretnutí NATO v Bruseli aktivovať článok 4 Organizácie Severoatlantickej zmluvy.Povedal to poľský prezident Andrzej Duda . Článok 4 znamená konzultácie v rámci NATO. Informuje o tom portál news.sky.com.„Konáme veľmi pokojne. To, čo sa stalo, bolo jednorazovým incidentom. Neexistujú náznaky, že sa to zopakuje," povedal Duda. „V tomto okamihu nemáme definitívny dôkaz, kto vypálil túto raketu ...s najväčšou pravdepodobnosťou to bola raketa ruskej výroby," konštatoval poľský prezident.