Trump sa chce vrátiť do Bieleho domu, napriek škandálom ohlásil tretiu kandidatúru na prezidenta

16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok spustil svoju tretiu prezidentskú kampaň. Spravil tak len týždeň po neuspokojivých výsledkoch republikánov v polčasových voľbách.„Aby sa Amerika stala znovu úžasnou a skvelou, oznamujem dnes večer svoju kandidatúru za prezidenta Spojených štátov,“ oznámil Trump pred niekoľkými stovkami podporovateľov v jeho klube Mar-a-Lago, keď obkolesený americkými vlajkami a plagátmi so svojím sloganomformálne odštartoval republikánske primárky pre voľby v roku 2024.Agentúra AP pripomína, že ďalšia kampaň je mimoriadnym obratom pre akéhokoľvek bývalého prezidenta, nehovoriac o takom, ktorý sa stal historicky prvým s dvojnásobným impeachmentom a ktorého mandát sa 6. januára 2021 skončil násilným útokom jeho podporovateľov na Kapitol v snahe zabrániť pokojnému odovzdaniu moci.Trump do tohto boja vstupuje aj v momente veľkej politickej zraniteľnosti, keďže dúfal, že kampaň spustí po výraznom republikánskom víťazstve vo voľbách posilnenom kandidátmi, ktorých sám podporil v primárkach. Miesto toho mnohí z jeho kandidátov prehrali a umožnili demokratom udržať si Senát, zatiaľ čo republikánom zostala otvorená cesta len k tesnej väčšine v Snemovni.Mnohí v strane tieto prehry pripisujú práve Trumpovi a rastie skupina, ktorá tvrdí, že výsledky sú dôkazom, že strana by sa už mala začať pozerať do budúcnosti a nie na neho. Voľby tiež priniesli nového republikánskeho favorita, ktorým sa stal floridský guvernér Ron DeSantis Trump zároveň čelí viacerým vyšetrovaniam, ktoré môžu vyústiť do oficiálnych obžalôb.