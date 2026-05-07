Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Poľsko chce amerických vojakov z Nemecka. Nawrocki sa obracia priamo na Trumpa
7.5.2026 (SITA.sk) - Ponuka prichádza v čase, keď Pentagon plánuje stiahnuť približne 5-tisíc vojakov z Nemecka v priebehu nasledujúceho roka, pričom Trump naznačil, že zredukovanie počtu vojakov by mohlo byť ešte rozsiahlejšie.
Poľský prezident Karol Nawrocki vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka, a sľúbil, že osobne bude lobovať u Donalda Trumpa za presun týchto jednotiek do Poľska. Referuje o tom web Politico.
Ponuka prichádza v čase, keď Pentagon plánuje stiahnuť približne 5-tisíc vojakov z Nemecka v priebehu nasledujúceho roka, pričom Trump naznačil, že zredukovanie počtu vojakov by mohlo byť ešte rozsiahlejšie.
„Ak sa prezident Donald Trump rozhodne znížiť americkú vojenskú prítomnosť v Nemecku, Poľsko je pripravené prijať amerických vojakov,“ povedal Nawrocki počas cvičení Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Litve. Doplnil, že Poľsko už má pre takýto krok pripravenú infraštruktúru.
Vyjadrenia prezidenta Nawrockého prišli len niekoľko dní po tom, čo poľský premiér Donald Tusk v pondelok varoval, že Poľsko by nemalo „odlákať“ vojská od svojich spojencov. Tusk vyjadril, že krajina využije každú príležitosť na zvýšenie americkej prítomnosti na svojom území, no zároveň nedovolí, aby Poľsko slúžilo na rozbíjanie jednoty Európy.
Návrh „odlákať“ vojakov zastávalo opozičné hnutie Právo a spravodlivosť (PiS), ku ktorému patrí aj prezident Nawrocki. Toto hnutie ostrými slovami kritizovalo Tuskovo stanovisko a obvinilo ho z uprednostňovania Berlína pred poľskou bezpečnosťou. Tusk a Nawrocki majú napäté vzťahy v mnohých politických otázkach.
Ešte predtým poľský námestník ministra zahraničných vecí Marcin Bosacki v rozhovore pre Polsat News uviedol, že rokovania medzi Varšavou a Washingtonom o rozšírení americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku prebiehajú na vojenskej aj diplomatickej úrovni. Dodal tiež, že Poľsko nebude mať námietky, ak sa vojská stiahnuté z Nemecka presunú do Poľska, hoci vláda by ich radšej nechcela úplne sťahovať z Nemecka.
Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski na obrannom fóre vo Varšave potvrdil, že prípadné ďalšie americké jednotky budú v Poľsku vítané bez ohľadu na to, odkiaľ budú presunuté. V súčasnosti Poľsko hostí približne 10-tisíc amerických vojakov, zatiaľ čo v Nemecku je ich približne 36-tisíc.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko chce amerických vojakov z Nemecka. Nawrocki sa obracia priamo na Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.
