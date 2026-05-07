07. mája 2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Kontrolóri identifikovali pasívny prístup, ministerstvá vnútra a obrany zanedbávajú strategické riadenie svojich vlastných podnikov
Štátne akciové spoločnosti, ktoré majú zabezpečovať servis pre strategické zložky štátu, fungujú bez jasne zadefinovaných cieľov. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preveril fungovanie Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR (AO MV SR) a Leteckých opravovní Trenčín (LOTN).
Kontrolóri podľa NKÚ v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup ministerstiev k výkonu akcionárskych práv. Štát ako akcionár neurčil podnikom konkrétne strategické ciele ani merateľné očakávania, čo sa premieta do ich riadenia aj hospodárenia. Nedomyslený projekt vlastného poskytovateľa IT služieb pre rezort vnútra spôsobil Automobilovým opravovniam rezortu vnútra v rokoch 2022 až 2024 celkovú stratu bezmála 2,86 milióna eur.
Výsledky hospodárenia spoločnosti boli v danom období výrazne negatívne ovplyvnené stratou tejto divízie. V prípade LOTN kontrolóri upozornili, že podnik v rokoch 2022 až 2024 síce vykazoval stabilitu, tú však dosahoval najmä predajom majetku a finančnou podporou akcionára, nie vlastnou podnikateľskou činnosťou, výkonnosťou. Otázna podľa NKÚ ostáva pripravenosť podniku na servis novej vojenskej leteckej techniky nielen pre potreby slovenských ozbrojených síl, ale aj členských štátov NATO.
Podniky fungujú bez strategického rámca
NKÚ pripomína, že strategické štátne podniky rezortov vnútra a obrany zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní fungovania bezpečnostných a obranných zložiek štátu. Ich riadenie by malo byť pre ministerstvá prioritou a príkladom hospodárneho a efektívneho nakladania s verejným majetkom, aby plnili presne definované úlohy v prospech štátu a občanov.
Kontroly však odhalili, že oba podniky fungujú bez strategického rámca, ktorý by im mal určiť ich jediný akcionár – ministerstvo, a namiesto cielene riadeného rozvoja sa pohybujú v reaktívnom móde.
"Štát sa v týchto spoločnostiach správa skôr ako pasívny pozorovateľ než ako zodpovedný vlastník. Akcionári, teda ministerstvá vnútra a obrany, dlhodobo rezignovali na určenie jasných strategických cieľov a merateľných výsledkov, ku ktorým majú tieto podniky smerovať. Ak štát nevie jasne definovať, čo od svojich firiem očakáva, nemôže efektívne kontrolovať ich výkon ani hospodárenie. Chýbajúce ciele sa potom negatívne prenášajú do každodenného riadenia," uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.
Problémová Divízia služieb IT
Automobilové opravovne podľa NKÚ plnia dôležité úlohy pri správe vozového parku rezortu vnútra, polície či hasičov, a od roku 2023 sú tiež výhradným výrobcom tabuliek s evidenčným číslom. Problémom sa stala Divízia služieb IT, ktorá vznikla v roku 2021 s ambicióznym cieľom ušetriť za päť rokov 28 miliónov eur.
Výsledky kontroly však ukázali, že tento projekt vytvoril podniku stratu 2,86 milióna eur a zásadne ovplyvnil jeho hospodárske výsledky v rokoch 2022 až 2024. Bez tejto stratovej divízie by podľa NKÚ podnik v sledovanom období dosahoval zisk. Ministerstvo vnútra navyše podľa kontrolórov zanedbalo kontrolnú funkciu – dozorná rada neplnila svoje úlohy a podnikateľské plány, ktoré majú byť základným riadiacim dokumentom, akcionár schvaľoval s obrovským oneskorením.
V roku 2022 spoločnosť vystavila faktúry za služby, ktoré ešte neboli reálne dodané, čím konala v rozpore so zmluvou. V roku 2023, keď firma skončila v strate takmer 650-tisíc eur, vyplatila predsedovi a dvom členom predstavenstva mimoriadne odmeny v celkovej výške 50-tisíc eur. Bez opakovaného finančného posilnenia zo strany štátu, ktorý musel základné imanie navýšiť o 3,5 milióna eur, by spoločnosť v roku 2024 čelila vážnemu ohrozeniu finančnej stability.
"Ide o typický príklad rozhodnutia realizovaného bez dostatočnej prípravy a predchádzajúcich analýz. Projekt bol navyše nedostatočne riadený zo strany ministerstva a spôsobil podniku vážne ekonomické problémy. Tie musel dodatočne sanovať štát z verejných zdrojov," zdôraznil Ivančo. Pozitívom podľa neho je, že v roku 2024 bola stratová divízia zrušená a vytvorili sa predpoklady pre stabilné fungovanie podniku do budúcnosti.
Navonok priaznivé hospodárske výsledky
Letecké opravovne Trenčín majú za úlohu zabezpečovať opravy a údržbu leteckej techniky pre ozbrojené sily a ďalších externých zmluvných odberateľov. Kontrola podľa NKÚ potvrdila, že spoločnosť si udržiava funkčný systém riadenia kvality a stabilnú prevádzku. Navonok priaznivé hospodárske výsledky však LOTN podľa kontrolórov dosiahli predovšetkým vďaka predaju dlhodobého majetku – najmä nehnuteľností – a navýšením základného imania zo strany akcionára.
Napríklad v roku 2024 tvorili príjmy z predaja dlhodobého majetku viac ako 10,6 milióna eur a boli rozhodujúcim faktorom pri dosiahnutí zisku. Spoločnosť zároveň dlhodobo nedosahuje plánované tržby, ktoré sa v sledovanom období pohybovali len na úrovni 56 až 67 percent plánov. Napriek tomu, že ide o kľúčový podnik rezortu obrany, jeho potenciál nie je systematicky využívaný, čo potvrdzuje aj nízke čerpanie investícií na úrovni 45 percent.
Bez jasného zadania od štátu tak podľa NKÚ hrozí zaostávanie podniku v príprave na servis novej techniky ozbrojených síl. Pozitívom však podľa kontrolórov ostáva jeho odborný potenciál a funkčný systém riadenia kvality, ktoré po nastavení jasnej stratégie vytvárajú predpoklady pre jeho ďalší rozvoj a finančnú stabilitu.
NKÚ v tejto súvislosti odporúča rezortom vnútra a obrany zásadne posilniť výkon akcionárskych práv, jasne definovať strategické ciele svojich podnikov a nastaviť merateľné ukazovatele ich plnenia. Zároveň je podľa úradu potrebné zlepšiť riadenie investícií, projektov a vnútorných kontrolných mechanizmov tak, aby štátne firmy dokázali plniť svoje úlohy efektívne a bez potreby dodatočného financovania z verejných zdrojov.
Reakcia ministerstva vnútra
"Bez jasného strategického a predvídateľného riadenia budú štátne podniky naďalej fungovať skôr zo zotrvačnosti než ako nástroj na plnenie verejného záujmu," uzavrel Ivančo.
Ministerstvo vnútra SR v reakcii uviedlo, že bolo s kontrolou NKÚ na AO MV SR oboznámené už dávnejšie a 21. apríla informovalo o ozdravných krokoch a ich účinkoch.
„Problémy, ktoré akciovej spoločnosti AO MV SR v čase, keď rezort vnútra riadil Roman Mikulec, spôsobilo jej vedenie a IT divízia, začalo súčasné vedenie rezortu riešiť krátko po nástupe,“ zdôraznil rezort.
