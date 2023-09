Poľsko dá v budúcom roku na obranu viac než štyri percentá HDP, nechal sa počuť prezident Duda

6.9.2023 (SITA.sk) - Poľsko plánuje na budúci rok vynaložiť na obranu viac ako štyri percentá jeho hrubého domáceho produktu (HDP).Poľský prezident Andrzej Duda počas veľtrhu vojenskej techniky v meste Kielce oznámil, že na obranu dajú 137 miliárd zlotých. Prostredníctvom svojej webstránky o tom informuje denník The Guardian.„Keď vidíme formujúce sa nebezpečenstvo za našou východnou hranicou... veľmi dobre vieme - história a skúsenosti nás to naučili - že za to, že Poľsko bude slobodné, suverénne, nezávislé a že Poliaci môžu žiť v bezpečí, sa oplatí zaplatiť každú cenu,“ vyhlásil Duda odkazujúc na ruskú vojnu na Ukrajine.