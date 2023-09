Ruský pilot previezol vrtuľník Mi-8 na Ukrajinu a dostane 500-tisíc. Štyri dni nikto nechápal, čo sa stalo (video)

aktualizované 6. septembra 8:39



Hranicu prekročil v extrémne nízkej výške



Genocída ukrajinského ľudu

Odmena pol milióna dolárov

6.9.2023 (SITA.sk) -Ruský pilot Maxim Kuzminov, ktorý na Ukrajinu previezol vrtuľník Mi-8, v televíznom dokumente opísal svoju akciu a zároveň vyzval ďalších ruských pilotov, aby nasledovali jeho príklad. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Dvadsaťosemročný Kuzminov podľa vlastných slov v poslednej fáze operácie utrpel zranenia, no včas mu poskytli pomoc.O svojich zážitkoch porozprával v dokumente Zbyti Ljotčyky Rossii (Zostrelení ruskí piloti, pozn. red), ktorý odvysielali v nedeľu večer počas spravodajského vysielania 24/7.„Spojil som sa s ukrajinskou rozviedkou, vysvetlil som im svoju situáciu a dostal som nasledovnú ponuku: 'Urobme to, garantujeme vašu bezpečnosť, garantujeme nové dokumenty a garantujeme peňažnú kompenzáciu, odmenu'. Prebrali sme podrobnosti a začali sme plánovať môj útek... Uvedomil som si, že som blízko hraníc. Poskytol som im svoju polohu a povedal som im 'Skúsme to, nie som ďaleko'. A urobil som konečné rozhodnutie, prekročil som hranicu v extrémne nízkej výške a v režime rádiového ticha. Nikto nevedel, čo sa so mnou deje. Tri až štyri dni nikto nechápal, čo sa stalo. Dokončil som let, bol úspešný, pristál som, stretli sme sa, porozprávali sa so mnou a vysvetlili mi situáciu,“ opísal Kuzminov.Počas záverečnej fázy operácie síce utrpel zranenia, no včas ho ošetrili. V dokumentárnom filme ukázali aj zábery z evakuácie zraneného Kuzminova, ktorý dostal podľa zverejnených informácií všetky bezpečnostné záruky stanovené zákonom.Vo videu okrem iného zdôraznil, že na Ukrajine nie sú žiadni nacisti ani fašisti. „To, čo sa teraz deje, je genocída ukrajinského ľudu. Nielen ukrajinského, ale aj ruského ľudu. Dôvodom môjho rozhodnutia je neprispievať k týmto zločinom. Ukrajina túto vojnu určite vyhrá už len preto, že ľudia sú veľmi jednotní... Túto vojnu nikto nechce. Je len otázkou času, kedy Ukrajina zvíťazí,“ vyhlásil Kuzminov a zároveň vyzval ďalších pilotov, aby ušli na Ukrajinu.Ukrajina podľa informácií z dokumentu poskytne ruským pilotom, ktorí sa rozhodnú prejsť na jej stranu, všetky záruky stanovené zákonom vrátane peňažnej kompenzácie za odovzdané stroje.Kuzminov, ktorý spolu s vrtuľníkom na Ukrajinu priviezol aj cenné dokumenty a tajné technické vybavenie, poskytol „veľmi hodnotné informácie o lietadlách a vrtuľníkoch ruskej armády, komunikačných systémoch a sieti leteckých základní“.Pilot dostane od ukrajinských predstaviteľov 500-tisíc dolárov v hrivnách. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tamojšia spravodajská služba zároveň vyzýva ostatných Rusov, aby spravili rovnaký krok ako Kuzminov.„Dostane to v národnej mene, samozrejme. Existuje oficiálny zákon, podpísaný prezidentom Ukrajiny v apríli 2022, o primeranej kompenzácii, keď človek prejde na stranu Ukrajiny a prinesie so sebou ruské vybavenie. Takže ešte raz - tí Rusi, ktorí sa nechcú stať vojnovými zločincami, prosím, vzdajte sa, prejdite na stranu Ukrajiny, chráňte si svoju dôstojnosť a svedomie a bojujte proti Putinovmu režimu," uviedol predstaviteľ obranného spravodajstva Andrij Jusov.Ukrajinská pravda pripomína, že 23. augusta vyšlo najavo, že vrtuľník Mi-8 ruských ozbrojených síl skončil na Ukrajine, čo bolo výsledkom dlhodobej špeciálnej operácie Hlavného spravodajského riaditeľstva ozbrojených síl Ukrajiny. Pilot a jeho rodina, ktorá vopred odišla z Ruska, sa teraz nachádzajú na Ukrajine.