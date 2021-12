Poľsko, Litva a Lotyšsko by mali zmierniť azylové pravidlá, odporúča to Európska komisia

Európska komisia (EK) v stredu navrhla zmierniť Poľsku, Litve a Lotyšsku azylové pravidlá. Tento krok by mohol migrantom z Bieloruska sťažiť vstup do 27-členného bloku. Poľsko, Litva a Lotyšsko budú môcť počas šiestich mesiacov uplatňovať na registráciu o azyl až štvortýždňovú lehotu namiesto súčasných troch až desiatich dní.

Žiadosti budú môcť uchádzači o azyl podávať len na vyhradených hraničných priechodoch . Migrantov bude možné počas vybavovania ich žiadostí vrátane prípadných odvolaní zadržiavať až 16 týždňov v dočasných prijímacích centrách na hraniciach. Tri štáty by tiež mohli využívať zrýchlené vnútroštátne predpisy v záujme deportácie osôb, ktorých žiadosti zamietli.

Prílev migrantov

Potrebujú schválenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2021 (Webnoviny.sk) -Migranti, väčšinou z Blízkeho východu, sa niekoľko týždňov zhromažďujú na hranici Bieloruska s Poľskom a menšej miere aj s Litvou a Lotyšskom v snahe preniknúť na územie EÚ.Tá obviňuje režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že podnecuje prílev migrantov a využíva ich v rámci odvety za sankcie EÚ, čo Bielorusko popiera.Návrhy na zmiernenie pravidiel, ktoré predložila komisia, musí schváliť 27 členských krajín, aby mohli nadobudnúť účinnosť.Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla, že počet migrantov prichádzajúcich do hlavného mesta Bieloruska Minska sa spomalil a mnohí z nich sa vracajú do svojich domovských krajín.„Prílev nových inštrumentalizovaných migrantov do Minska sa viac-menej úplne zastavil," povedala novinárom v Bruseli. Obavy z krízovej situácie zľahčovala. „Počty nie sú vysoké. Nie je to primárne migračná kríza. Je to hybridná hrozba," povedala komisárka.