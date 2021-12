Vláda by mala prehodnotiť uzatvorenie pohybu medzi okresmi, žiadajú to zástupcovia cestovného ruchu

Predstavitelia piatich oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) vyzývajú Vládu SR, aby okamžite prehodnotila uzatvorenie pohybu medzi okresmi.

Požadujú tiež umožnenie otvoriť strediská, ktoré poskytujú služby vo voľnej prírode pri dodržaní všetkých nastavených preventívnych opatrení. Toto rozhodnutie žiadajú prijať pri rozhodovaní o predĺžení lockdownu po desiatich dňoch od jeho zavedenia.

Potrebujú jasné rozhodnutia

Lockdown likviduje ekonomiku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2021 (Webnoviny.sk) -Okrem toho žiadajú zmeniť COVID automat tak, aby v čiernej fáze umožňoval ubytovanie a návštevu reštaurácií v režime OP. Uvádza sa to v otvorenom liste adresovanom vláde, ktorý médiám poskytol Bohuš Hlavatý, výkonný riaditeľ záujmového združenia Lavex, ktoré zastupuje viac ako 200 prevádzkovateľov lanoviek a vlekov v slovenských horských strediskách.List podpísali okrem Hlavatého aj vedúci predstavitelia OOCR z Liptova, Vysokých Tatier, Oravy, Turca a Kysúc. „ Cestovný ruch špeciálne počas hlavnej sezóny, ako sú Vianoce a Nový rok, potrebuje jasné rozhodnutia s dostatočným predstihom, preto žiadame o definitívne rozhodnutie, či od Vianoc do Troch kráľov bude lockdown alebo bude platiť COVID automat,“ píše sa v ňom.To podľa zástupcov cestovného ruchu umožní hotelierom, ako aj zákazníkom naplánovať si domáce pobyty namiesto odchodu do zahraničia.Upozornili na to, že ak takéto zásadné rozhodnutia nebudú prijaté v súčasnosti či počas najbližšieho prehodnotenia lockdownu, „spolu s nedostatočnou podporou v predchádzajúcom období to spôsobí, že horské strediská a celý cestovný ruch kľačiaci na kolenách dostanú poslednú ranu z milosti“.Zástupcovia cestovného ruchu považujú koronavírus nebezpečný pre zdravie a ľudské životy. Rovnako nebezpečný je podľa nich pre ekonomiku lockdown, ktorý ju nekompromisne likviduje ako dôsledok pandémie. Kritizujú pritom zavedenie obmedzenia pohybu v prírode iba v rámci okresu už od prvej vlny pandémie.„Pozitívny dopad pohybu v prírode na imunitu, ako aj psychické zdravie obyvateľov je zreteľne vyšší ako potenciálna hrozba šírenia koronavírusu v prírode,“ uviedli.Poukázali pritom napríklad na susedné Rakúsko, ktoré v rámci druhej vlny a v tretej vlne automaticky nezakázalo pohyb medzi okresmi a nechalo otvorené aj strediská, ktoré prevádzkujú cestovný ruch v otvorených priestoroch, ako napríklad horské strediská.To podľa nich prebrali aj ostatné krajiny a dnes horské strediská pre očkovaných nie sú nikde zatvorené. Jedinou výnimkou je podľa slovenských predstaviteľov cestovného ruchu práve Slovensko.„Dôsledok je, že pri jestvujúcej možnosti cestovania si veľa obyvateľov Slovenska pôjde zalyžovať na otočku do Rakúska, Poľska alebo Česka, alebo pôjdu dokonca na pobyt do krajín, ktoré nemajú uzatvorené ubytovanie a strediská. Alebo sa vyberú na exotické dovolenky, čo v súvislosti so šírením variantu omikron môže byť úplne najhoršie,“ píše sa v liste.