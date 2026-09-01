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 24hod.sk    Šport

01. septembra 2026

Poľsko musí zaujať jasné stanovisko, inak príde tvrdý trest. MOV ho môže vylúčiť z Olympijských hier


Tagy: Korupcia Suspendácia Trest

Viceprezident Poľského olympijského výboru Tomasz Chamera celú situáciu riešil s MOV vzhľadom na zatknutie Piesiewicza, ktorého prokuratúra obvinila v rámci vyšetrovania digitálnej meny ...



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paris_olympics_37274 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Viceprezident Poľského olympijského výboru Tomasz Chamera celú situáciu riešil s MOV vzhľadom na zatknutie Piesiewicza, ktorého prokuratúra obvinila v rámci vyšetrovania digitálnej meny Zondacrypto.


Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rázne reagoval na zatknutie prezidenta poľského olympijského zväzu Radosława Piesiewicza.

Redakcia webu onet.pl získala interný list, v ktorom sa opísali tri scenáre vrátane toho najhoršieho - suspendácia tamojších športovcov z olympijských hier.

Viceprezident Poľského olympijského výboru Tomasz Chamera celú situáciu riešil s MOV vzhľadom na zatknutie Piesiewicza, ktorého prokuratúra obvinila v rámci vyšetrovania digitálnej meny Zondacrypto.

Tri verzie


Práve Chamera sa považuje za najvážnejšieho kandidáta na nového prezidenta poľského olympijského zväzu.

"Prvým a najprospešnejším riešením by bolo, aby Piesiewicz odstúpil z funkcie prezidenta výboru. To by definitívne ukončilo akékoľvek pochybnosti, ktoré má MOV o celej situácii. Je však ťažké očakávať, že Piesiewicz urobí takýto krok, keďže obvinenia proti nemu poprel a tvrdí, že je obeťou politickej hry," uviedlo sa v liste.

Druhou možnosťou je, aby výbor riešil sám pozastavenie funkcie bez vonkajšieho zasahovania a podľa pravidiel by k tomu aj mohlo prísť "z dôvodu poškodenia reputácie alebo neschopnosti pokračovať vo svojej funkcii".

"Treťou možnosťou je zásah MOV, ale tento scenár je najrizikovejší. Ak Poľský olympijský výbor sám nevyrieši svoje problémy, MOV by mohol dokonca pozastaviť členstvo, čo by znamenalo, že poľským športovcom by bola zakázaná účasť na olympijských hrách vrátane OH mládeže," doplnilo sa v liste.

Chamera si uvedomuje, že musí konať spolu s ďalšími členmi výboru. Chce len dobro pre tamojší šport a športovcov, a preto poslal žiadosť o zvolanie zasadnutia výkonnej rady.


Zdroj: SITA.sk - Poľsko musí zaujať jasné stanovisko, inak príde tvrdý trest. MOV ho môže vylúčiť z Olympijských hier © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Suspendácia Trest
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