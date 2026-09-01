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 24hod.sk    Šport

01. septembra 2026

FC Barcelona získal útočníka z londýnskeho Arsenalu. Kto prichádza ku Kataláncom?


Tagy: La Liga 2026/2027

FC Barcelona posilňuje ofenzívu príchodom Brazílčana Gabriela Jesusa, ktorého tréner Hansi Flick označil za špičkového útočníka. Španielsky futbalový klub FC Barcelona napokon získa do svojho ...



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britain_soccer_league_cup_89545 e48ece2314074d0fb0e9d805d0f66802 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - FC Barcelona posilňuje ofenzívu príchodom Brazílčana Gabriela Jesusa, ktorého tréner Hansi Flick označil za špičkového útočníka.


Španielsky futbalový klub FC Barcelona napokon získa do svojho kádra útočníka, o príchod ktorého sa usiloval celé leto. Katalánci však neangažujú Argentínčana Juliána Álvareza z Atlética Madrid, ale Brazílčana Gabriela Jesusa z londýnskeho Arsenalu.

O novom hráčovi informoval tréner Hansi Flick po pondelkovom ligovom súboji proti Vallecanu, v ktorom jeho zverenci doma zvíťazili 5:2 a vrátili sa na čelo tabuľky La Ligy. Dvadsaťdeväťročný brazílsky futbalista naživo sledoval tento duel na ikonickom štadióne Camp Nou.

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"Pre mňa je to top útočník a pre nás veľmi dôležitý hráč. Môže nám dať veľa a som veľmi rád, že je tu," povedal Flick v rozhovore pre DAZN. Transfer v utorok popoludní potvrdili zástupcovia FC Barcelona.

V lete 2026 sa "blaugranas" usilovali o príchod Álvareza, no dohoda nevyšla, keďže Atlético odmietlo pustiť svojho hráča ku konkurencii. Barcelonský klub zároveň prišiel o Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa, pričom krídelník Raphinha dočasne nastupoval na pozícii hrotového útočníka s dobrým efektom - päť gólov v troch zápasoch.

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Gabriel Jesus je v hierarchii Arsenalu až za Kaiom Havertzom a Viktorom Gyökeresom, s "kanoniermi" mal zmluvu platnú ešte na sezónu 2026/2027. Podľa zákulisných informácií Londýnčania zinkasujú sumu približne 10 miliónov eur.

Je dosť možné, že Arsenal po odchode Jesusa získa spomenutého Álvareza z Atlética.


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona získal útočníka z londýnskeho Arsenalu. Kto prichádza ku Kataláncom? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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