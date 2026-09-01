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01. septembra 2026
FC Barcelona získal útočníka z londýnskeho Arsenalu. Kto prichádza ku Kataláncom?
Tagy: La Liga 2026/2027
FC Barcelona posilňuje ofenzívu príchodom Brazílčana Gabriela Jesusa, ktorého tréner Hansi Flick označil za špičkového útočníka. Španielsky futbalový klub FC Barcelona napokon získa do svojho ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - FC Barcelona posilňuje ofenzívu príchodom Brazílčana Gabriela Jesusa, ktorého tréner Hansi Flick označil za špičkového útočníka.
Španielsky futbalový klub FC Barcelona napokon získa do svojho kádra útočníka, o príchod ktorého sa usiloval celé leto. Katalánci však neangažujú Argentínčana Juliána Álvareza z Atlética Madrid, ale Brazílčana Gabriela Jesusa z londýnskeho Arsenalu.
O novom hráčovi informoval tréner Hansi Flick po pondelkovom ligovom súboji proti Vallecanu, v ktorom jeho zverenci doma zvíťazili 5:2 a vrátili sa na čelo tabuľky La Ligy. Dvadsaťdeväťročný brazílsky futbalista naživo sledoval tento duel na ikonickom štadióne Camp Nou.
"Pre mňa je to top útočník a pre nás veľmi dôležitý hráč. Môže nám dať veľa a som veľmi rád, že je tu," povedal Flick v rozhovore pre DAZN. Transfer v utorok popoludní potvrdili zástupcovia FC Barcelona.
V lete 2026 sa "blaugranas" usilovali o príchod Álvareza, no dohoda nevyšla, keďže Atlético odmietlo pustiť svojho hráča ku konkurencii. Barcelonský klub zároveň prišiel o Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa, pričom krídelník Raphinha dočasne nastupoval na pozícii hrotového útočníka s dobrým efektom - päť gólov v troch zápasoch.
Gabriel Jesus je v hierarchii Arsenalu až za Kaiom Havertzom a Viktorom Gyökeresom, s "kanoniermi" mal zmluvu platnú ešte na sezónu 2026/2027. Podľa zákulisných informácií Londýnčania zinkasujú sumu približne 10 miliónov eur.
Je dosť možné, že Arsenal po odchode Jesusa získa spomenutého Álvareza z Atlética.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona získal útočníka z londýnskeho Arsenalu. Kto prichádza ku Kataláncom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub FC Barcelona napokon získa do svojho kádra útočníka, o príchod ktorého sa usiloval celé leto. Katalánci však neangažujú Argentínčana Juliána Álvareza z Atlética Madrid, ale Brazílčana Gabriela Jesusa z londýnskeho Arsenalu.
O novom hráčovi informoval tréner Hansi Flick po pondelkovom ligovom súboji proti Vallecanu, v ktorom jeho zverenci doma zvíťazili 5:2 a vrátili sa na čelo tabuľky La Ligy. Dvadsaťdeväťročný brazílsky futbalista naživo sledoval tento duel na ikonickom štadióne Camp Nou.
"Pre mňa je to top útočník a pre nás veľmi dôležitý hráč. Môže nám dať veľa a som veľmi rád, že je tu," povedal Flick v rozhovore pre DAZN. Transfer v utorok popoludní potvrdili zástupcovia FC Barcelona.
V lete 2026 sa "blaugranas" usilovali o príchod Álvareza, no dohoda nevyšla, keďže Atlético odmietlo pustiť svojho hráča ku konkurencii. Barcelonský klub zároveň prišiel o Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa, pričom krídelník Raphinha dočasne nastupoval na pozícii hrotového útočníka s dobrým efektom - päť gólov v troch zápasoch.
Gabriel Jesus je v hierarchii Arsenalu až za Kaiom Havertzom a Viktorom Gyökeresom, s "kanoniermi" mal zmluvu platnú ešte na sezónu 2026/2027. Podľa zákulisných informácií Londýnčania zinkasujú sumu približne 10 miliónov eur.
Je dosť možné, že Arsenal po odchode Jesusa získa spomenutého Álvareza z Atlética.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona získal útočníka z londýnskeho Arsenalu. Kto prichádza ku Kataláncom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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