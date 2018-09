Poľsko odmietlo obavy EÚ týkajúce sa reformy Najvyššieho súdu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 14. septembra (TASR) - Poľsko odmietlo ako neopodstatnené obavy Európskej komisie (EK) týkajúce sa zmien vo fungovaní poľského Najvyššieho súdu, predovšetkým zníženia dôchodkového veku sudcov. Informovala o tom v piatok poľská spravodajská televízia TVN24.uvádza sa vo vyhlásení poľského ministerstva zahraničných vecí.Ministerstvo zdôraznilo, že organizácia systému súdnictva je vo výhradnej kompetencii jednotlivých členských štátov EÚ. Úpravu dôchodkového veku sudcov podľa rezortu nemožno považovať za porušenie európskeho práva.EK začiatkom júla oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy v súvislosti s poľským zákonom o Najvyššom súde. Ten znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov, čo znamená, že viac ako tretina jeho sudcovského stavu musí odísť do dôchodku.Celý proces EK posunula do druhej fázy 14. augusta, keď varovala Varšavu, že uvedený zákon nezodpovedá hodnotám Únie a podkopáva princíp nezávislosti a neodvolateľnosti sudcov. Varšave dala súčasne mesiac na odpoveď.Podľa nemenovaného vysoko postaveného predstaviteľa EÚ, ktorého citovala agentúra PAP, bude EK diskutovať o ďalšom postupe v konaní voči Poľsku 19. septembra.uviedol citovaný zdroj.Poľská vláda opakovane tvrdí, že justičnou reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.Ak sa celú záležitosť nepodarí vyriešiť v rámci dialógu medzi Bruselom a Varšavou, celý spor by sa mohol presunúť na Súdny dvor EÚ.