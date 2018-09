Saudská Arábia, USA a Rusko vedia vykompenzovať výpadky v ťažbe ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. septembra (TASR) - Saudská Arábia, USA a Rusko sa môžu navzájom dohodnúť a v nasledujúcich 18 mesiacoch zvýšiť ťažbu ropy, ak by bolo potrebné vykompenzovať výpadky exportu z Iránu či iných krajín.Americký minister energetiky Rick Perry počas návštevy v Moskve v rozhovore pre Reuters vyjadril optimizmus nad schopnosťou Saudskej Arábie zachovať alebo zvýšiť úroveň ťažby. Podľa neho má dôvod očakávať, že Kuvajt a Saudská Arábia čoskoro vyriešia pohraničné spory a uvoľnia prístup k ropnému poľu v spornej oblasti. Reagoval tak na obavy niektorých analytikov o schopnosti Saudskej Arábie dlhodobo zvýšiť ťažbu.Perry uviedol, že v USA sa očakáva v nadchádzajúcich 18 mesiacoch podstatné zvýšenie ťažby, keďže čoskoro začne pracovať nový ropovod.Aj Rusko podľa neho intenzívne pracuje na tom, aby svoju ropu dostalo na svetové trhy. Na tému chladných vzťahov USA a Ruska minister uviedol, že spolu s ruským kolegom Alexandrom Novakom by neradi videli rozšírenie amerických sankcií, avšak na ťahu je teraz Rusko.dodal Perry.Prístup Ruska k ostatným krajinám ovplyvní aj to, či USA zavedú sankcie na projekt ropovodu Nord Stream 2.varuje americký minister.