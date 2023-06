Poľsko podľa Morawieckeho nebude nečinne sedieť a chce na svojom území rozmiestniť jadrové zbrane

Zdieľanie jadrových zbraní

Jadrové hlavice v Bielorusku

30.6.2023 (SITA.sk) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedol, že jeho krajina by sa chcela zapojiť do programu výmeny jadrových zbraní medzi krajinami Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vzhľadom na zámer Ruska rozmiestniť v Bielorusku taktické jadrové zbrane.Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Polsat News, Morawiecki to povedal po samite v Bruseli.„Konečné rozhodnutie bude závisieť od našich amerických partnerov a partnerov z NATO. Vyhlasujeme našu vôľu konať v tejto veci rýchlo,“ povedal poľský premiér. Zdôraznil, že Poľsko nechce „nečinne sedieť, kým Putin eskaluje najrôznejšie hrozby“.Zdieľanie jadrových zbraní je program jadrového odstrašovania NATO. Umožňuje poskytovanie jadrových hlavíc spojencom, ktorí nemajú vlastné jadrové zbrane.Od novembra 2009 sú v rámci programu rozmiestnené americké jadrové zbrane v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Turecku.Ministri obrany Ruska a Bieloruska podpísali 25. mája dokumenty o rozmiestnení taktických jadrových zbraní na bieloruskom území.Ruský vodca Vladimir Putin 16. júna povedal, že prvé ruské taktické jadrové hlavice sú už v Bielorusku a presun všetkých bude hotový do konca roka.