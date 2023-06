Zelenskyj nariadil pre prítomnosť wagnerovcov v Bielorusku posilnenie severných pohraničných oblastí Ukrajiny

Tisíce wagnerovcov v Bielorusku

Inváziu zo severu nečakajú

30.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že nariadil najvyšším vojenským veliteľom, aby posilnili severný vojenský sektor Ukrajiny.Ako referuje web news.sky.com, toto nariadenie vydal po tom, ako do Bieloruska tento týždeň prišli žoldnieri z Wagnerovej skupiny , ktorí minulý víkend uskutočnili krátku vzburu proti vedeniu ruského ministerstva obrany.Zelenskyj uviedol, že vládni a vojenskí lídri si vypočuli aj správu ukrajinských spravodajských a bezpečnostných síl o situácii v Bielorusku, ktoré je severným susedom Ukrajiny.Práve do Bieloruska sa po spomenutej vzbure uchýlil mecenáš wagnerovcov Jevgenij Prigožin i približne 5-tisíc bojovníkov z tejto skupiny.Ukrajinský vládny predstaviteľ pre The Economist povedal, že tieto jednotky „by mohli byť použité na diverzné misie“, hoci zdroj z vojenskej spravodajskej služby uviedol, že ďalšia ruská invázia zo severu je nepravdepodobná.„Možno je to hra, ktorá nás prinúti presunúť sily na sever, ale aj my hráme hry,“ povedal.