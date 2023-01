Poľsko požiada Nemecko o povolenie poslať tanky Leopard Ukrajine, v prípade nesúhlasu Varšava spraví vlastné rozhodnutie

Berlín im v ceste stáť nebude

Morawiecki chce viac tankov pre Ukrajinu

Nevyhnutnosť nemeckých Leopardov

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poľsko požiada Nemecko o povolenie poslať na Ukrajinu tanky Leopard 2. V pondelok to oznámil premiér Mateusz Morawiecki Nekonkretizoval pritom, kedy tak spravia. Poľsko však podľa neho vytvára koalíciu národov, ktoré sú pripravené poslať svoje Leopardy. Poznamenal pritom, že aj v prípade, že súhlas z Berlína nedostanú, Varšava spraví vlastné rozhodnutie.„Požiadame (Nemecko) o povolenie, no to je druhoradá téma. Aj keď napokon toto povolenie nedostaneme, my - vrámci tejto malej koalície - aj keď Nemecko nebude v tejto koalícii, odovzdáme naše tanky spolu s ostatnými Ukrajine,“ vyjadril sa Morawiecki.Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbock pritom v nedeľu pre francúzsku televíziu LCI povedala, že Poľsko o súhlas Berlína s poskytnutím niektorých taktov Leopard nemeckej výroby formálne nepožiadalo a dodala, že „ak by nás požiadali, nestáli by sme v ceste“.Morawiecki v súvislosti s jej vyjadrením skonštatoval, že „vyvíjanie tlaku má zmysel“ a jej slová sú „iskričkou nádeje“, že Nemecko by sa mohlo tiež pridať ku koalícii. Baerbock podľa neho „vyslala inú správu, ktorá dáva iskričku nádeje, že Nemecko nielen prestane blokovať, ale možno konečne ponúkne na podporu Ukrajiny ťažké, moderné vybavenie“.„Neustále vyvíjame tlak na vládu v Berlíne, aby sprístupnila svoje Leopardy,“ skonštatoval Morawiecki počas tlačovej konferencie v západopoľskom meste Poznaň. Poznamenal pritom, že Nemecko „má viac ako 350 aktívnych Leopardov a asi 200 v skladoch“.Ukrajinská vláda tvrdí, že tanky, najmä Leopardy nemeckej výroby, sú nevyhnutné na to, aby mohli poraziť ruské okupačné vojská. Baerbock sa v súvislosti s možným poslaním tankov Ukrajine vyjadrila pozitívne s tým, že nemeckí predstavitelia „vedia, aké dôležité sú tieto tanky“ a preto „o tom v súčasnosti diskutujú so svojimi partnermi“.Nemecko je jedným z hlavných dodávateľov zbraní Ukrajine a rozhodlo o preskúmaní zásob tankov Leopard 2 pre prípad možného odsúhlasenia ich dodávok. Avšak vláda v Berlíne prejavuje opatrnosť pri každom kroku, ktorý znamená zväčšenie vojenskej pomoci Ukrajine.