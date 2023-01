V Čechách sa zmenila generačná skladba voličov, povedal bývalý politik Weiss a kandidovať za prezidenta sa nechystá

Skončí sa éra novembrových politikov

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Bývalý politik a veľvyslanec v Maďarsku a v Českej republike Peter Weiss sa nechystá kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Uviedol tak v odpovedi na otázku moderátora relácie týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl Nora Dolinského o jeho prípadnej kandidatúre.„Je to česť, keď si nejaké skupiny ľudí myslia, že by som mohol byť kandidátom na prezidenta, ale žiadne takéto rozhodnutie som neurobil a ani žiadne takéto ponuky som nedostal,“ povedal Weiss.V súvislosti s prezidentskými voľbami v Českej republike uviedol, že pre neho je najpodstatnejšie, že odchodom prezidenta Miloša Zemana sa skončí éra novembrových a prednovembrových politikov v Čechách. Pripomenul, že Zeman bol rovnako ako Václav Klaus politicky činný ešte v Československu. Teraz podľa Weissa prichádza generačná výmena.„Aj keď majú Petr Pavel aj Andrej Babiš nad 60 rokov, predsa len je to už iná generácia politikov. Zmenila sa aj generačná skladba voličov, pretože v Čechách už nie je toľko ľudí, ktorí si pamätajú federáciu alebo bývalý režim,“ podotkol Peter Weiss, ktorý v minulosti viedol Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). K podobnej polarizácii spoločnosti, ako prišlo v Čechách pri Zemanovi a Babišovi , došlo na Slovensku pri Robertovi Ficovi . Výsledkom podľa Weissa bolo, že dovtedy neznámy človek Andrej Kiska vyhral prezidentské voľby a do politiky prišli neštandardné politické subjekty, ktoré robili tzv. „antipolitiku“, čiže sa sa len negatívne voči niečomu vymedzovali.„Tieto strany uchopili politickú moc, no neboli pripravené na to, čo občan od víťaznej politickej strany očakáva – dobre a zodpovedne spravovať štát,“ zhodnotil Weiss.Pripomenul, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získalo vo voľbách obrovskú dôveru a koalícia vedená Igorom Matovičom mala 95 poslancov v parlamente.„To bola najväčšia dôvera, akú kedy nejaká koalícia získala. A oni si tú dôveru zašantročili tým, že sa nevedeli ani len obyčajne ľudsky správať, nezvládli politický manažment, komunikáciu s voličmi, komunikáciu medzi sebou a potom prijímali aj zlé rozhodnutia,“ kritizoval Weiss.Pripomenul, že na konci júna 2021 malo Slovensko o 80 percent vyššiu úmrtnosť na COVID-19, ako bol priemer Európskej únie.„Nech sa pán Krajčí a pán Matovič nevyhovárajú. To bolo jednoducho hrubé zlyhanie a ich rozhodnutia viedli k tomu, že sme mali väčšie straty na životoch, ako bolo nevyhnutné pri racionálnom prístupe,“ povedal Weiss.