 24hod.sk    Zo zahraničia

10. septembra 2025

Poľsko požiadalo o aktiváciu článku 4 NATO, Kremeľ sa k narušeniu vzdušného priestoru nevyjadruje


Tagy: poľské územie poľský premiér ruské drony rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Poľsko požiadalo o aktiváciu článku 4 Severoatlantickej aliancie po tom, ako Rusko v noci na stredu dronmi ...



poland_russia_ukraine_war_63963 676x451 10.9.2025 (SITA.sk) - Poľsko požiadalo o aktiváciu článku 4 Severoatlantickej aliancie po tom, ako Rusko v noci na stredu dronmi najmenej 19-krát narušilo poľský vzdušný priestor. Oznámil to v parlamente krajiny poľský premiér Donald Tusk, informuje web Polsat News.


Článok 4 Severoatlantickej aliancie stanovuje, že členské štáty budú spoločne konzultovať, ak je podľa ich názoru ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktorejkoľvek strany. „Táto provokácia je z pohľadu Poľska neporovnateľne nebezpečnejšia ako predchádzajúce,“ povedal Donald Tusk.

Predseda poľskej vlády zdôraznil, že „nový, v najhoršom zmysle slova“, bol smer, z ktorého prileteli drony narušujúce poľský vzdušný priestor.

Prvýkrát počas tejto vojny drony prileteli nie z Ukrajiny v dôsledku chýb, dezorientácie dronov alebo menších ruských provokácií. Prvýkrát významná časť týchto dronov priletela nad Poľsko priamo z Bieloruska,“ poznamenal premiér.

Kremeľ sa odmieta vyjadriť


Kremeľ sa k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi odmietol vyjadriť. „Radšej sa k tomu nebudeme vyjadrovať, nie je to v našej kompetencii, je to výsada ministerstva obrany,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Lídri Európskej a NATO „denne obviňujú Rusko z provokácií. Zvyčajne sa ani nepokúšajú predložiť akékoľvek zdôvodnenie," vyhlásil ďalej Peskov.

Poľsko si predvolalo na vysvetlenie vedúceho ruskej diplomatickej misie krajine Andreja Ordaša, informovali ruské štátne médiá. Ordaš pred stretnutím povedal, že neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že išlo o ruské drony. „Vieme jednu vec – tieto drony prileteli zo strany Ukrajiny,“ citovali ho ruské štátne médiá po odchode z ministerstva zahraničných vecí bez poskytnutia akýchkoľvek dôkazov. Ruské ministerstvo obrany sa k situácii nevyjadrilo.


Zdroj: SITA.sk - Poľsko požiadalo o aktiváciu článku 4 NATO, Kremeľ sa k narušeniu vzdušného priestoru nevyjadruje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľské územie poľský premiér ruské drony rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
