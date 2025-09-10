Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

10. septembra 2025

Migaľovo ministerstvo plánuje šetriť na prevádzke, ale bez ohrozenia úrovne poskytovaných služieb


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) je pripravené v rámci



migal 676x473 10.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) je pripravené v rámci konsolidácie verejných financií šetriť na prevádzkových a personálnych nákladoch, avšak trvá na zachovaní kvality služieb pre regióny.

Konsolidácia je nevyhnutná


„Konsolidujeme od prvého dňa v úrade. Chceme byť príkladom toho, že šetriť sa dá bez toho, aby sme ohrozili kvalitu služieb. Napríklad zamestnanci na regionálnych centrách už nechodia do práce iba piť kávu, ale pomáhajú pri čerpaní eurofondov,“ uviedol minister Samuel Migaľ s tým, že konsolidácia je nevyhnutná, ale nemôže znamenať znižovanie kvality života.

Ministerstvo, ktoré patrí medzi menšie z hľadiska štátneho rozpočtu, financuje väčšinu režijných a personálnych nákladov z európskych zdrojov, no priestor na úspory vidí v časti platených zo štátneho rozpočtu.

Efektívne využívanie peňazí


„Uvedomujeme si dôležitosť a nevyhnutnosť konsolidačných opatrení a súhlasíme s tým, aby sa konsolidácia dotýkala aj vnútorných výdavkov ministerstiev, nielen občanov a podnikateľov. Urobíme všetko pre to, aby sa to nedotklo štandardu poskytovaných služieb samosprávam ani oblasti digitálnej transformácie,“ zdôraznil štátny tajomník Radomír Šalitroš.

Európske štrukturálne a investičné fondy, z ktorých pochádza až 80 % verejných investícií na Slovensku, umožňujú minimalizovať negatívny dopad konsolidácie na občanov a zároveň podporujú regionálny rozvoj.

„Našou ambíciou je nevracať ani euro späť do Bruselu a každý cent využiť efektívne – na projekty, ktoré prinesú občanom lepšie a dostupnejšie služby a podporia regionálny rozvoj,“ dodal Migaľ.


Zdroj: SITA.sk - Migaľovo ministerstvo plánuje šetriť na prevádzke, ale bez ohrozenia úrovne poskytovaných služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia konsolidácia verejných financií Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR rozvoj regiónov Slovenská ekonomika Slovenske verejné financie Verejné financie
