Poľsko sa po skončení vojny nevráti k bežných vzťahom s Ruskom, tvrdí Duda a priznal dôležitosť americkej podpory

Zastavený hrdinstvom Ukrajincov

Štedrosť rodín

24.2.2023 (SITA.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda sa pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaviazal, že sa v budúcnosti nevráti k bežným vzťahom s Moskvou. „Nedá sa vrátiť k situácii spred 24. februára. Nedá sa vrátiť k zvyčajným vzťahom s Ruskom!,“ zdôraznil Duda podľa spravodajského portálu CNN.„Putin zlyháva ... zastavený hrdinstvom ukrajinských vojakov a ukrajinskej spoločnosti,“ povedal v piatkovom videopríhovore a spomenul si aj na to, čo mu povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 23. februára 2022, v predvečer invázie.„Keď som sa lúčil, videl som v jeho očiach obrovské odhodlanie a odvahu. Povedal mi vtedy: „Možno sa už nikdy neuvidíme. Nikto sa tu nevzdá. Budeme bojovať až do úplného konca.“ Odpovedal som mu: „Volodymyr. Uvidíme sa ešte mnohokrát. Na Poľsko sa môžeš vždy spoľahnúť,“ opísal Duda a dodal, že Poľsko vedelo, že Ukrajina „nepadne do týždňa“, ako sa pôvodne očakávalo, pre slobodu, ktorá obe krajiny spája.Duda tiež v príhovore vyzdvihol štedrosť poľských rodín, ktoré pomohli poskytnúť prístrešie miliónom ukrajinských utečencov, ktorí od začiatku vojny ušli do krajiny. „V Poľsku neboli a nie sú žiadne utečenecké tábory. Privítali sme a ďalej vítame našich hostí v našich domovoch,“ skonštatoval.Prezident zároveň priznal dôležitosť americkej podpory. „Toto všetko by nebolo možné bez silného vedenia Spojených štátov,“ povedal a dodal, že Spojené štáty sú „garantom bezpečnosti na starom kontinente“.