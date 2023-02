Zelenskyj si je istý víťazstvom vo vojne a nevylučuje spoluprácu s Čínou, rokovania s Putinom jednoznačne odmieta

Bezpečnostné systémy

Spolupráca s Čínou

24.2.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si je istý, že jeho krajina dokáže odraziť ruské útoky, no odmietol špekulovať o tom, kedy by sa mohli skončiť boje. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Som si istý, že vyhráme,“ skonštatoval Zelenskyj počas tlačovej konferencie pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie. Ukrajinský líder si je podľa vlastných slov istý, že z krajiny vyženú ruské sily, ak zostanú „ako jedna silná päsť“ a budú pracovať pre víťazstvo.„Víťazstvo bude nevyhnutné. Som si istý, že vyhráme. Máme na to všetko. Máme motiváciu, istotu, priateľov, diplomaciu,“ vyjadril sa.Keď dostal otázku, či by podľa neho členské krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) mali v súvislosti s vojnou na Ukrajine zvýšiť svoje výdavky na obranu, odpovedal, že ruská invázia prinútila svet i krajiny NATO prehodnotiť ich bezpečnostné systémy. „Veľa krajín vo svete začalo zvyšovať svoje obranné rozpočty. Vojna na Ukrajine stlačila resetovacie tlačidlo NATO,“ vyjadril sa.Výdavky na obranu pritom podľa Zelenského nie sú len o munícii a zbraniach, poukázal na drony, informačné technológie, zdieľanie informácií a obranu proti kyberútokom. „Je veľa najmodernejších technológií, ktoré však nie sú všeobecne účinné. Niektorí ľudia, samozrejme, môžu zvyšovať výdavky. Celkovo je to však aj reforma bezpečnostných systémov. Som presvedčený, že je to správne, pretože každý videl, čo môžete očakávať od Ruskej federácie,“ poznamenal.Zelenského sa v piatok spýtali aj na Čínu, ktorej minister zahraničných vecí sa v utorok vyjadril, že jeho krajina chce zohrať rolu pri ukončení konfliktu a preto bude ďalej vyzývať na mierové rokovania a poskytovať „čínsku múdrosť“ s cieľom priniesť politické urovnanie.Podľa ukrajinského prezidenta „by sme mali spolupracovať s Čínou“, ak dokážu rešpektovať medzinárodné právo a územnú celistvosť. „Myslím, že by bolo správne myslieť si, že ak sú tam myšlienky, ktoré sú v súlade s rešpektovaním medzinárodného práva a územnej celistvosti a určitých bezpečnostných otázok, domnievam sa, že ich musíme využiť - v dobrom zmysle slova - a spolupracovať s Čínou v tejto oblasti. Prečo nie? Našou úlohou je zmobilizovať všetkých, aby sme niekoho izolovali,“ vysvetlil Zelenskyj svoj postoj.Jednoznačne však odmietol možnosť rokovaní s ruským vodcom Vladimirom Putinom v prípade, že by ich chcelo sprostredkovať Turecko. Turecký prezident Erdogan „pozná môj názor“, skonštatoval a dodal, že sa o tom zhovárali už pred vojnou.„Povedal som mu, aby dostal Putina k stolu na rokovania. „Môžeme to, prosím, spraviť? Musíme sa vyhnúť plnohodnotnej vojne.“ No (Erdogan) to nedokázal spraviť. Nielen on - je mocný, no nedokáže to spraviť. A teraz si myslí, že dokáže? Teraz nemôžeme my,“ opísal Zelenskyj a dodal, že Putin už je iný muž a „nie je tam nikto s kým by sa dalo hovoriť“.Zelenskyj sa tiež počas tlačovej konferencie poďakoval novinárom a vyzval na minútu ticha za tých, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania. „Hlboko sa vám klaniam za to, čo hovoríte o Ukrajine a za to, že svet na Ukrajinu nezabúda a pomáha nám. Ďakujem vám všetkým a chcem poďakovať aj vašim kolegom, ktorí už, bohužiaľ, nie sú s nami,“ povedal novinárom a označil žurnalistiku za dôležitú profesiu.