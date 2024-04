Poľsko umožní rozmiestniť jadrové zbrane NATO na svojom území, tvrdí poľský prezident Duda

22.4.2024 (SITA.sk) - Poľsko je pripravené a ochotné umožniť spojencom zo Severoatlantickej aliancie rozmiestniť jadrové zbrane na svojom území, povedal poľský prezident Andrzej Duda v rozhovore pre poľský portál Fakt.V rozhovore, ktorý zverejnili v pondelok, Duda poukázal na to, že Rusko už podobné kroky urobilo a vlani presunulo taktické jadrové zbrane do Bieloruska. Informuje o tom web Kyiv Independent „Ak sa naši spojenci v rámci zdieľania jadrových zbraní rozhodnú rozmiestniť ich aj na našom území s cieľom posilniť bezpečnosť východného krídla NATO , sme na to pripravení,“ povedal poľský prezident.„Sme členom Severoatlantickej aliancie a v tomto smere máme aj záväzky, jednoducho realizujeme spoločnú politiku," dodal.