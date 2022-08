Poľsko zaznamenalo nárast afrických migrantov prichádzajúcich cez Rusko

Poľskí predstavitelia vo štvrtok informovali, že registrujú zmenu migrácie cez hranice s Bieloruskom. Väčšina ľudí, ktorí sa ilegálne pokúšajú vstúpiť do krajiny, sú teraz podľa nich Afričania, ktorí najprv vycestovali do Ruska.

Predtým bola väčšina migrantov z Blízkeho východu. Medzi africkými migrantmi sú pritom podľa nich takí, čo prechádzajú cez Rusko, blízkeho spojenca a suseda Bieloruska, i takí, čo boli v Rusku dlhšie.

Súčasť operácie

Migračná cesta

4.8.2022 (Webnoviny.sk) -V stanovisku, ktoré poľská vláda agentúre The Associated Press zaslala e-mailom, migráciu označujú za súčasť „hybridnej operácie zameranej na destabilizáciu východného krídla NATO“.„Majú ruské víza a do Bieloruska prichádzajú cez Rusko,“ vyjadril sa pre AP poľský Národný bezpečnostný úrad „Majú vydané študijné alebo pracovné víza, no podľa výpovedí, ktoré poskytli hraničnej stráži, nikdy nemali také plány a víza využili len na to, aby sa dostali na migračnú trasu,“ uviedli ďalej s tým, že ruské úrady sprostredkúvajú vydávanie víz, pričom medzi migrantmi sú aj ľudia, ktorí boli v Rusku dlhšie.„Konanie Ruska a Bieloruska potvrdzuje, že umelo vytvorenú migračnú cestu kontrolujú a koordinujú tieto dva režimy a v budúcnosti by sme mali očakávať len ďalšie zintenzívnenie hybridnej operácie zameranej na destabilizáciu východného krídla NATO ,“ dodali poľskí predstavitelia.V júli zaznamenali 914 pokusov o nelegálne prekročenie poľských hraníc z Bieloruska.