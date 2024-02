Poľský chlapec sa vážne poranil pri lyžovačke. Vletel do lesa pri zjazdovke, zasahovať musel vrtuľník

Objavili ho náhodou

Čoraz viac zásahov vrtuľníka

21.2.2024 (SITA.sk) - Vážne poranenia po páde pri lyžovaní v Bachledovej doline na svahoch Jezerska v stredu v dopoludňajších hodinách utrpel 14-ročný poľský chlapec. Informoval o tom predseda Tatranskej horskej služby THS ) – dobrovoľného zboru František Mrázik . Nezvládnutá jazda podľa jeho slov spôsobila, že vletel do lesa pri zjazdovke, kde po páde ostal ležať. Chlapec bol súčasťou poľskej skupiny, no lyžoval sám a bez mobilu.Podľa Mrázika si zraneného lyžiara, vzhľadom na farby jeho oblečenia, ktoré splývalo s okolitým lesom, len náhodou všimol pomaly lyžujúci otec s malým synom. Ten následne upovedomil hliadku Tatranskej horskej služby.„Chlapec pri páde utrpel niekoľko vážnych zranení kolena, stehna a trpel silnými bolesťami. Záchranári zraneného zafixovali a pomocou skútra a kanadských saní transportovali na hrebeň,“ uviedol ďalej predseda THS. Tam si ho prevzal vrtuľník leteckých záchranárov. Zraneného transportoval na ďalšie ošetrenie do popradskej nemocnice.Zásahy vrtuľníka sú na svahoch podľa Mrázika čoraz častejšie.„V predchádzajúcich dňoch záchranári THS odovzdávali posádke vrtuľníka 12-ročného anglicky hovoriaceho pacienta so zlomeninou predkolenia. Deň nato bol vrtuľníkom na ďalšie ošetrenie transportovaný 51-ročný Poliak s rovnakou diagnózou,“ zhodnotil.