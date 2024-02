Ruské veľvyslanectvo v Bratislave naďalej šíri dezinformácie, publikovalo nepodložené informácie o údajných mučiarňach na Ukrajine

Šírenie nepodložených informácií

Manipulácia a propaganda Ruska

21.2.2024 (SITA.sk) - Ruské veľvyslanectvo v Bratislave naďalej šíri dezinformácie. Tvrdí to zakladateľ webu Hoaxy a podvody a bývalý prispievateľ profilu na sociálnej sieti Hoaxy a podvody – Polícia SR David Púchovský.Informoval, že veľvyslanectvo v stredu publikovalo ničím nepodloženú informáciu o údajných mučiarniach na Ukrajine. Zároveň upozornil, že ruská ambasáda informuje o organizácii Svetového festivalu mládeže v ruskom Soči v marci tohto roku. Na svojej stránke uvádza, že jej cieľom je spojiť najprogresívnejších mladých ľudí na svete.„Žiadne slovenské štátne inštitúcie doposiaľ na tieto statusy nereagovali. Podobné ticho nastalo aj po smrti opozičného lídra Alexeia Navaľnyjho ," uviedol Púchovský.Ruská ambasáda zároveň na platforme Telegram šíri článok novinára Leonida Sviridova, ktorého pred viac ako 15 rokmi vyhostilo susedné Česko i Poľsko, kam má aj zákaz vstupu. Ten preňho platí do všetkých krajín schengenského priestoru do roku 2025 pre podozrenie zo špionáže a šírenia ruskej propagandy. Púchovský informuje, že Sviridov vo svojom článku uvádza niekoľko výrokov, ktoré sú priamym hybridným pôsobením Ruska.„Nepodarilo sa zrušiť všetko ruské na Slovensku, slovenská mládež má naďalej blahovoľný vzťah k našej krajine," povedal hovorca ambasády v SR. Púchovský tvrdí, že ide o vykreslenie Ruska ako obete, ako niekoho cenzurovaného. Sviridov v článku uvádza, že „na Slovensku sa väčšina voličov vo voľbách v podstate vyslovila za normálne vzťahy s Ruskom". Puchovský oponuje a tvrdí, že ide o dezinformáciu.„Takáto otázka nebola súčasťou volieb, ani neodráža názorový postoj voličov koaličných strán, ide o hrubú manipuláciu a propagandu, ktorá normalizuje súčasné konanie Ruska na Ukrajine," dodáva Púchovský.Ruský novinár v článku taktiež píše, že v propagovaní festivalu sa angažuje bývalý politik Ján Čarnogurský , ktorý bol Sviridovým advokátom, a bývalý politický kandidát Tomáš Špaček , ktorý patril k najvirálnejším šíriteľom ruskej propagandy.