Poľský expremiér Donald Tusk navrhol opozičný pakt o neútočení, chce racionálne diskusie

Bývalý predseda Európskej rady a poľský expremiér Donald Tusk, ktorého počas víkendu zvolili za predsedu najsilnejšej poľskej opozičnej strany, vyzval oponentov súčasnej pravicovej vlády na uzavretie „paktu o neútočení“.

Tusk sa v utorok stretol s predsedom hornej komory poľského parlamentu Tomaszom Grodzkim, ktorý je rovnako členom opozičnej Občianskej platformy. O posilnení opozície rokuje s lídrami ďalších strán a predstaviteľmi politického života.

Diskusie bez útočenia

Pomoc v boji proti zlu

6.7.2021 (Webnoviny.sk) -Tusk v roku 2001 patril medzi spoluzakladateľov Občianskej platformy. Do čela proeurópskej strany sa vrátil v sobotu. Ako uviedol, jednotu zrejme nemožno očakávať vo všetkých oblastiach, opozičné sily by sa však mali vyhnúť vzájomným konfliktom.Pakt o neútočení by podľa neho v praxi znamenal, že rozdielne názory budú predmetom diskusie a strany v opozičnom tábore na seba nebudú útočiť.Pred návratom do poľskej politiky Tusk vyhlásil, že chce pomôcť v boji proti „zlu" terajšej pravicovej vlády. Občianska platforma vládla v Poľsku osem rokov, pričom počas väčšej časti tohto obdobia bol Tusk premiérom.V roku 2015 získala moc konzervatívna strana Právo a spravodlivosť, ktorá so svojimi dvoma menšími koaličnými partnermi vedie v prieskumoch verejnej mienky. Parlamentné voľby v Poľsku sú naplánované na jeseň roku 2023.