Poľský inštitút v Bratislave si výstavou pripomenie pád komunizmu

Poľský inštitút v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. júla (TASR) – Výstavou 1989 – Spájanie Európy si Poľský inštitút v Bratislave pripomenie pád komunizmu a začiatok demokratických zmien nielen vo svojej krajine. Verejnosti ju sprístupnia v Univerzitnej knižnici v pondelok (15. 7.) o 17.00 h.Je to ďalšie podujatie tohto inštitútu k 30. výročiu volieb do Sejmu a Senátu, teda dolnej a hornej komory poľského parlamentu. Tie znamenali slobodu aj radikálne politické a ekonomické zmeny vo vedení krajiny. Následne vlna rovnakých zmien zasiahla štáty strednej Európy, čo spôsobilo pád sovietskeho bloku a nové možnosti rozvoja vo všetkých oblastiach spoločnosti jednotlivých krajín.informuje Mário Kyseľ z programového oddelenia Poľského inštitútu.Podľa neho obrazovými a textovými dokumentmi sú prezentované aj podobné prelomové historické udalosti v Nemecku, Československu, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Expozícia je obohatená o citáty popredných poľských a svetových lídrov z toho obdobia, akými boli Lech Walesa, Ján Pavol II., Lech Kaczyňski, Anna Walentynowiczová, Winston Churchill, Ronald Reagan, Helmut Kohl a iní.Výstava potrvá do 31. augusta.