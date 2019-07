Senica plánuje zmeniť parkovaciu politiku, platiť by mohla už na rok

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 13. júla (TASR) - Mesto Senica plánuje zmeniť parkovaciu politiku, a preto sa obrátilo na odborníkov zo Žilinskej univerzity, ktorí pripravia návrhy na efektívne využitie parkovacích miest.Ide o prvý krok, ktorým chce senická samospráva riešiť zlepšenie a zefektívnenie parkovacej politiky v meste. K tomuto zámeru mesto Senica pristúpilo z dôvodu neustále sa zhoršujúcej situácie s parkovaním, ktorá vzniká enormným nárastom používaných automobilov v domácnostiach.V roku 2003 bolo v okrese Senica evidovaných 19.586 motorových vozidiel a v roku 2019 ich už bolo 38.852. Z tohto počtu je v Senici evidovaných viac ako 11.000 vozidiel, z nich viac ako 8000 sú osobné autá.V záujme čo najefektívnejšieho riešenia parkovacej politiky mesto spolupracuje s odborníkmi na dopravu z fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.uviedol k problematike primátor mesta Martin Džačovský.Základom na spracovanie podkladov na riešenie parkovania v meste bol v prvom kroku prieskum statickej dopravy v meste Senica na základe dodaného pasportu parkovacích a odstavných miest na území celého mesta. Ten realizovali tímy odborníkov z univerzity v spolupráci s pracovníkmi mesta.Prieskum realizovali na senických parkoviskách, kde v hodinových intervaloch mapovali obsadenosť parkovacích miest, ako aj státie áut mimo parkovísk. Monitorované boli parkoviská na dočasné parkovanie, ako aj využitie parkovacích miest na trvalé parkovanie.doplnil primátor.Odborníci na dopravu by mali mestu predložiť možnosti najefektívnejšieho parkovania v Senici.uviedol Džačovský.Spracovanie podkladov by malo byť ukončené do konca augusta a po pripomienkovaní občanov by novú parkovaciu politiku mali schváliť poslanci mestského zastupiteľstva a do platnosti by mohla vstúpiť už od 1. januára 2020.