Poľský parlament odsúhlasil zmenu pravidiel pre prezidentské voľby, nový termín zatiaľ nestanovil

Hlasovať sa malo prostredníctvom pošty

Kandidáti nemohli kampaňovať

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci dolnej komory poľského parlamentu zmenili pravidlá pre odložené prezidentské voľby. Tie sa mali pôvodne uskutočniť 10. mája výlučne prostredníctvom poštového hlasovania.Po novom však voliči budú môcť prísť odovzdať svoj hlas osobne do volebných miestností a voľba poštou je voliteľná. Nový termín volieb zatiaľ nestanovili, musia sa však uskutočniť do konca júla.Zmeny volebného zákona schválil členovia Sejmu v utorok večer v pomere 244 za, 137 proti. Hlasovania sa zdržalo 77 poslancov. Nové pravidlá však ešte musí schváliť Senát a prezident.Organizáciu volieb zasiahla pandémia nového koronavírusu, práve pre ktorú sa mali uskutočniť prostredníctvom pošty. Predstavitelia však nestíhali takéto hlasovanie pripraviť načas.Opozícia zase upozorňovala na to, že jej kandidáti nemôžu pre reštriktívne opatrenia proti koronavírusu kampaňovať, zatiaľ čo prezident Andrzej Duda, ktorého podporuje vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), sa často objavuje v televízii.Duda, ktorého päťročné funkčné obdobie sa skončí 6. augusta, sa usiluje o znovuzvolenie a podľa prieskumov verejnej mienky je favoritom volieb.