Poľský premiér Donald Tusk zrekonštruoval vládu

23.7.2025 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu oznámil nové zloženie kabinetu. Urobil to niekoľko týždňov po tom, ako proeurópska vládna koalícia utrpela ranu v prezidentských voľbách. Hlavou štátu v Poľsku sa totiž stal kandidát pravicovej opozície nacionalistický historik Karol Nawrocki.„Potrebujeme v krajine politický poriadok po politickom zemetrasení, akým boli prezidentské voľby,“ povedal Tusk novinárom pred predstavením nového kabinetu. Post koordinátora pre špeciálne služby a boj proti nelegálnej migrácii bude teraz ministerskou pozíciou, ktorú bude zastávať Tomasz Siemoniak. Jeho nástupcom na poste ministra vnútra bude Maciej Kierwinski. Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski prevezme aj funkciu podpredsedu vlády, čím sa posilní dôležitosť zahraničných vzťahov.Minister financií Andrzej Domanski bude mať teraz širšiu ekonomickú úlohu ako minister financií a hospodárstva. Tusk uviedol, že kabinet sa zredukuje z 26 ministrov na 21, a to aj zlúčením ministerstiev životného prostredia a priemyslu do jedného nového ministerstva energetiky na čele s Miloszom Motykom.