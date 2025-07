WOODROCK investuje do projektov, ktoré menia priestor aj prístup

To, že inklinujete k prírode, je zrejmé už z názvu firmy. Aký je príbeh mena Woodrock?

Firmu ste zakladali dvaja. Kto je tým flexibilným, tvárnym "drevom" a kto konzervatívnejšou, pragmatickejšou "skalou" v tíme?

"Better by nature", čo je vaše krédo, možno interpretovať ako "prirodzene lepší", ale aj "lepší vďaka prírode". V čom vás príroda posúva dopredu?

Čo považujete za svoj najväčší úspech z hľadiska praktického aplikovania princípov udržateľného stavebníctva?

Ako investičná skupina sa orientujete na tzv. impact investing, investovanie s pozitívnym dosahom. Môžete nám priblížiť, čo presne to znamená?

Vaše ostatné projekty presahujú do urbanizmu. Čo je ale zaujímavé, nenasledujete jeden konkrétny trend, ako to býva pri konkurenčných projektoch. Prečo? A čo pre vás znamená "kvalitný urbanizmus"?

Čo považujete za najvýpovednejšie meradlo úspechu? Niečo, čo vás pri bilancovaní práce utvrdí, že "áno, toto sa nám podarilo"?

23.7.2025 (SITA.sk) - Úspešnosť biznisu možno merať rôzne. Investičná skupina WOODROCK IMPACT INVESTING patrí k vyzývateľom, ktorí popri finančnom profite zohľadňujú aj nefinančný prínos projektu. Zakladateľ firmya finančný riaditeľsi trúfajú povedať "nie" zákazkám, pokiaľ nespĺňajú ich interné hodnotové kritériá. Už 15 rokov stoja za projektmi, ktoré doma aj v zahraničí posúvajú investovanie k udržateľnejšej budúcnosti.JP: Nie sme žiadni rockeri, ale chceli sme, aby názov vyznel trochu rebelsky, a tak spája dva zdanlivo antagonické prírodné elementy – drevo a skalu. Keď ich strategicky prepojíte, získate solídny stavebný materiál, pretože pevnosť jedného vyvažuje tvárnosť druhého. To je vlastne aj režim, v akom funguje naša firma. Vidieť to na komplementárnosti našich expertíz či na vyvažovaní finančnej ziskovosti a nefinančného prínosu každého z našich projektov.MH: Jaro bol vždy vizionár a ja som ten, kto jeho inovatívne myšlienky, nezriedka predbiehajúce dobu, uzemňuje do kalkulovateľnej súčasnej reality.JP: S Marianom nás okrem firmy WOODROCK spája vyše 40 rokov priateľstva, vieme, čo si ten druhý myslí, aj bez slov. Sme osobnostne veľmi rozdielni a vnímam to ako veľkú výhodu, ktorá v kombinácii s absolútnou vzájomnou dôverou ženie firmu vpred. Presne ako ten kontrast naznačený v našom mene aj naše povahy sa perfektne vyvažujú a dopĺňajú. Na to, aby bola firma úspešná, nestačí mať odvahu púšťať sa do prelomových vecí. Treba mať aj rozvahu robiť ich tak, aby vás biznisovo nezlomili.MH: Zvyknem hovorievať, že vo vzťahu človek – príroda nie sme rovnocenným partnerom. Prírodu bytostne potrebujeme, ona nás nie. Neničiť ju svojou, hoci aj neuvedomele nevhodnou, činnosťou a chrániť ju preto nie je iba vec princípu, ale priam darvinizmu.JP: Považujem prírodu za bezkonkurenčne najlepšieho dizajnéra a inžiniera. Väčšina inovácií, ktoré využívame v projektoch, vychádza z technológií imitujúcich prírodu. Táto povolená inšpirácia nás významne posúva dopredu.MH: Spravovať investičnú skupinu a žiť z minulých úspechov je oxymoron. V našej brandži platí, že zastaviť sa znamená zaostať, preto to, čo sa podarilo, okamžite proaktívne využívame ako prípadové štúdie pri nastavovaní štandardov pre budúce projekty.Míľnikom bolo pre nás získanie LEED certifikátu, v čom sme boli medzi prvými na Slovensku. Pre doplnenie kontextu, certifikačný proces je mimoriadne striktný, posudzuje až 8 kategórií udržateľnosti a k dnešnému dňu je budov s takouto certifikáciou menej ako 200 000 po celom svete. Jeden z iba dvoch LEED certifikovaných rezidenčných projektov na Slovensku je "náš" GreenBay v Trenčíne.Veľmi nás teší, že našu expertízu zúročujú aj zahraniční partneri. Z udržateľných projektov realizovaných mimo Slovenska si určite zaslúži zmienku vybudovanie fotovoltickej elektrárne neďaleko mesta Monor. Ide o projekt národného významu, keďže ide o jeden z najmodernejších zdrojov obnoviteľnej energie v celom Maďarsku. Pre nás ako firmu je to ďalší úspešný príklad prepojenia komerčného profitu s nekomerčným prínosom, čo je cieľ, ktorý máme dlhodobo na zreteli.JP: V súčasnosti, keď sa implementácia princípov ESG dotýka aj firiem, ktoré doteraz udržateľnosť neriešili, sa táto naša definícia môže javiť ako niečo banálne. No ide nám o viac než jednorozmerné napĺňanie obchodných cieľov v súlade s ESG nariadeniami Európskej únie. Investovanie s pozitívnym dosahom má pre nás širší, osobný rozmer.Už v začiatkoch firmy sme si povedali, že budeme investovať výlučne do projektov, ktorým veríme. A veríme projektom, v ktorých vidíme "3P" – potenciál pre ľudí, pre planétu a pre prosperitu. Sme investori, netvárime sa, že to nerobíme pre peniaze. Zároveň to nerobíme len pre peniaze. Chceme po sebe zanechať viditeľne kultivovanejší, k lepšiemu transformovaný priestor. Zem nie je nafukovacia a bolo by od nás vrcholne nezodpovedné ďalej ju zahlcovať ľudskou činnosťou, ktorá nijako nezvyšuje kvalitu života okolitých komunít a, naopak, zhoršuje kvalitu životného prostredia.MH: Angažovať sa v oblasti realitného developmentu a nezaujímať sa o urbanizmus sa nedá, čo si s každým novým projektom uvedomujeme čoraz viac. Doposiaľ najkomplexnejším uchopením urbanistickej témy je pre nás pripravovaná štvrť Slnečný vrch v Devínskej Novej Vsi, projekt, ktorý voláme dobré susedstvo na okraji mesta.JP: Skutočne je to tak, že namiesto osvojenia si jedného urbanistického trendu sme zvolili iný prístup. Sledovali sme a stále sledujeme svetové trendy urbanizmu. Tie konfrontujeme s reálnymi životnými potrebami ľudí v danej lokalite, pretože chváliť sa, že prinesieme Kodaň či Hamburg do Bratislavy, je podobne samoúčelné, ako vysadiť v lužných lesoch palmový háj...MH: Kvalitný urbanizmus nie je o napodobňovaní riešení, ktoré fungujú inde. Skôr o ich citlivej úprave a adaptovaní. Plánujeme rezidenčné susedstvo, v ktorom sa prelína developerské know-how, praxou testované urbanistické riešenia a miestny genius loci. Kvalitný urbanizmus teda vidíme vo vytváraní nového celku, ktorý funguje na spájaní starých princípov a prináša reálny osoh reálnym rezidentom.JP: To je jednoduché, čas. Môžeme si byť akokoľvek istí prospešnosťou svojho zámeru, môžeme sa pochváliť výsledkami vo výročnej správe a na kancelársky stôl si položiť ďalšiu prestížnu trofej od odbornej poroty. Ale tým najprísnejším a jediným objektívnym porotcom našej práce je čas.Pri ohliadnutí sa za projektmi ako trenčiansky GreenBay pociťujeme hrdosť, že sme vytvorili niečo, čo pomohlo nastoliť trend v celej našej brandži. Byť medzi prvými nie je len o uspokojení ega, ale aj o altruistickej radosti, že svojou činnosťou motivujete konkurenciu – aha, nie je to nemožné, dá sa to!Informačný servis