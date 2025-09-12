|
Piatok 12.9.2025
12. septembra 2025
Poľský premiér Tusk odkázal Trumpovi, že ruské drony neprileteli nad Poľsko omylom
Poľský premiér Donald Tusk v piatok odmietol úvahu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že masové narušenie poľského vzdušného priestoru ...
12.9.2025 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok odmietol úvahu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že masové narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mohol byť omyl.
„Tiež by sme si priali, aby útok dronmi na Poľsko bol omylom. Ale nebol. A my to vieme,“ uviedol Tusk na mikroblogovacej sieti X.
Zatiaľ čo európske hlavné mestá a Európska únia označili nálet za skúšku odhodlania NATO tvárou v tvár pokračujúcej ruskej vojne proti Ukrajine, Trump zverejnil inú úvahu. „Mohol to byť omyl,“ povedal vo štvrtok večer novinárom, keď sa ho na incident pýtali.
Zostrelené ruské drony, ktoré v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor, podľa nemeckých médií mierili k letisku Rzeszów-Jasionka. Letisko leží menej ako sto kilometrov od ukrajinskej hranice a slúži ako kľúčový uzol na prepravu západnej pomoci na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Poľský premiér Tusk odkázal Trumpovi, že ruské drony neprileteli nad Poľsko omylom © SITA Všetky práva vyhradené.
