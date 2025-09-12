Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mária
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. septembra 2025

Poľský premiér Tusk odkázal Trumpovi, že ruské drony neprileteli nad Poľsko omylom


Tagy: Americký prezident poľský premiér Poľský vzdušný priestor ruské drony rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Poľský premiér Donald Tusk v piatok odmietol úvahu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že masové narušenie poľského vzdušného priestoru ...



Zdieľať
serbia_poland_02413 676x451 12.9.2025 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok odmietol úvahu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že masové narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mohol byť omyl.


Tiež by sme si priali, aby útok dronmi na Poľsko bol omylom. Ale nebol. A my to vieme,“ uviedol Tusk na mikroblogovacej sieti X.

Zatiaľ čo európske hlavné mestá a Európska únia označili nálet za skúšku odhodlania NATO tvárou v tvár pokračujúcej ruskej vojne proti Ukrajine, Trump zverejnil inú úvahu. „Mohol to byť omyl,“ povedal vo štvrtok večer novinárom, keď sa ho na incident pýtali.

Zostrelené ruské drony, ktoré v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor, podľa nemeckých médií mierili k letisku Rzeszów-Jasionka. Letisko leží menej ako sto kilometrov od ukrajinskej hranice a slúži ako kľúčový uzol na prepravu západnej pomoci na Ukrajinu.


Zdroj: SITA.sk - Poľský premiér Tusk odkázal Trumpovi, že ruské drony neprileteli nad Poľsko omylom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident poľský premiér Poľský vzdušný priestor ruské drony rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zoltán Andruskó je vinný z účastníctva na krátení daní a poistného, trest však nedostal
<< predchádzajúci článok
Väčšina Poliakov si myslí, že im hrozí vojna

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 