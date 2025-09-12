Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

12. septembra 2025

Väčšina Poliakov si myslí, že im hrozí vojna


Tagy: Poľský vzdušný priestor ruské drony vojna na Ukrajine

Po tom, ako ruské drony masovo narušili poľský vzdušný priestor, si väčšina obyvateľov krajiny myslí, že Poľsku hrozí vojna. Ako informuje poľský web se.pl, vyplýva to z prieskumu ...



Zdieľať
12.9.2025 (SITA.sk) - Po tom, ako ruské drony masovo narušili poľský vzdušný priestor, si väčšina obyvateľov krajiny myslí, že Poľsku hrozí vojna. Ako informuje poľský web se.pl, vyplýva to z prieskumu inštitútu Pollster.


Na otázku, či Poľsku hrozí vojna, 55 percent oslovených odpovedalo áno. Opačný názor má 45 percent Poliakov. Otázku, či krajine hrozí vojna, obyvateľom Poľska kládol výskumný ústav Pollster v stredu a vo štvrtok po tom, ako ruské drony nad územie krajiny prenikli v noci na stredu. V prieskume oslovili 1020 dospelých Poliakov.

Poľsko uviedlo, že narušenie vzdušného priestoru krajiny nebolo náhodné a označilo ho za „bezprecedentný“ útok na Poľsko, NATO a Európsku úniu. Moskva tvrdí, že neexistujú dôkazy o tom, že by drony boli ruské.

Incident bol „pokusom otestovať mechanizmus akcie v rámci NATO a našu pripravenosť reagovať“, povedal vo štvrtok poľský prezident Karol Nawrocki počas návštevy leteckej základne v západnom Poľsku.

Poľsko je významným podporovateľom Ukrajiny a hostí viac ako milión ukrajinských utečencov. Je tiež kľúčovým tranzitným bodom pre západnú humanitárnu a vojenskú pomoc krajine.


Zdroj: SITA.sk - Väčšina Poliakov si myslí, že im hrozí vojna © SITA Všetky práva vyhradené.

