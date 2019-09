Poľský prezident varoval pred spoluprácou s agresívnymi mocnosťami

Poľský prezident Andrzej Duda vo Valnom zhromaždení OSN v utorok vystríhal pred spoluprácou so štátmi, ktoré podnikajú agresie voči iným krajinám. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo Valnom zhromaždení OSN v utorok vystríhal pred spoluprácou so štátmi, ktoré podnikajú agresie voči iným krajinám. Podľa neho sa treba vyvarovať omylov, ktoré pred 80 rokmi viedli k rozpútaniu druhej svetovej vojny.Je potrebné vzdať saalebo v záujme ekonomického zisku, povedal Duda svetovým lídrom zhromaždeným na všeobecnej rozprave VZ OSN v New Yorku.Štáty, ktoré porušujú princípy medzinárodného práva, sa podľa neho musia za svoje konanie zodpovedať.Poľský prezident v tejto súvislosti konkrétne nemenoval žiadnu krajinu. Vyjadril však podporu pre územnú celistvosť Ukrajiny a Gruzínska, ktorú ohrozujú proruskí separatisti a odštiepenecké regióny.Podľa Dudu sa medzinárodné spoločenstvo z krutostí druhej svetovej vojny do veľkej miery poučilo. Na svete však aj v súčasnosti stále dochádza k etnickým čistkám, genocídam a zmenám štátnych hraníc za použitia sily, zdôraznil poľský líder v prejave vo Valnom zhromaždení OSN.