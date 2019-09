USA a Rijád vraj žiadajú Pakistan o sprostredkovanie dialógu s Iránom

Pakistanský premiér Imrán Chán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Pakistanský premiér Imrán Chán v utorok povedal, že USA aj Saudská Arábia ho požiadali, aby vzal na seba úlohu sprostredkovateľa s cieľom zmierniť súčasné napätie vo vzťahoch s Iránom.Chán sa na pôde OSN v New Yorku stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, pričom ešte predtým sa v Saudskej Arábii zišiel aj s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom, píše agentúra AFP.povedal Chán novinárom.uviedol.Ohľadne Saudskej Arábie, ktorej ropné zariadenia sa stali nedávno terčom útoku pripisovaného Iránu, Chán uviedol, že aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán "Pakistan je od roku 2001 významným spojencom USA v tzv. vojne proti terorizmu, zároveň si však zachováva dobré vzťahy aj so susedným Iránom. Blízke vzťahy má Pakistan taktiež so Saudskou Arábiou, ktorá je regionálnym súperom Iránu, pričom práve Islamabad zohráva medzi Rijádom a Teheránom vyvažujúcu úlohu.S Rúháním i Trumpom sa na pôde OSN stretli tiež lídri Francúzska, Nemecka a Japonska, dúfajúci v obnovu diplomatických vzťahov.