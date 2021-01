Pomáhali ste pri plošnom testovaní? Odmena vás neoberie o nárok na pandemický rodičovský príspevok

Výnimku využije asi 250 poberateľov

Pandemický rodičovský príspevok

20.1.2021 - Odmena za činnosť vykonávanú pri plošnom testovaní nebude dôvodom na zánik nároku na pandemický rodičovský príspevok. V stredu o tom rozhodla vláda.Ak sa rodič ako poberateľ tejto dávky zapojí do plošného testovania a dostane za to odmenu, nestratí tak nárok na pandemický rodičovský príspevok.Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že túto možnosť využije približne 250 zo súčasných 8,6-tisíca poberateľov pandemického rodičovského príspevku."Zabezpečí sa tým, aby oprávneným osobám, ktoré poberajú tzv. pandemický rodičovský príspevok, naň nezanikol nárok v prípade, že sa budú podieľať na realizovaní opatrení súvisiacich s riešením krízovej situácie," uviedlo ministerstvo práce.Tzv. pandemický rodičovský príspevok štát v čase koronakrízy poskytuje tým rodičom, ktorým by inak na túto dávku zanikol nárok. Ide o prípady, keď dieťa počas súčasnej krízovej situácie dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.Na rozdiel od štandardného rodičovského príspevku pri pandemickom rodičovskom príspevku rodič nesmie mať príjem zo zamestnania, z podnikania alebo nárok na dávky sociálneho poistenia, prípadne na dôchodok z druhého alebo tretieho penzijného piliera. Výnimkou však po novom bude odmena za činnosť pri plošnom testovaní.