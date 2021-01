V Nemecku predĺžia lockdown do polovice februára, vláda tak reaguje na výskyt nových kmeňov COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pandemické opatrenia budú v Nemecku platiť najmenej do polovice februára. V utorok to oznámila kancelárka Angela Merkelová Šírenie nákazy sa v posledných dňoch stabilizovalo, čo naznačuje, že existujúce obmedzenia sú efektívne. Experti však podľa kancelárky vidia súvislosť medzi rastúcimi počtami infikovaných osôb vo Veľkej Británii a Írsku a výskytom nových kmeňov koronavírusu, ktoré sa v Nemecku šíria rýchlejšie ako jeho skoršie varianty.Reštaurácie, väčšina obchodov a škôl zostanú zatvorené najmenej do 14. februára. Po novom tiež od ľudí vyžadujú, aby v prostriedkoch verejnej dopravy alebo obchodoch namiesto bežných rúšok nosili respirátory. Práca z domu sa odporúča všade, kde je to možné.„Naše úsilie o spomalenie šírenia vírusu je vážne ohrozené," varovala Merkelová.V Nemecku pribudlo v utorok 11 369 pozitívne testovaných osôb a zomrelo ďalších 989 ľudí. Celkovo si pandémia v krajine doteraz vyžiadala už takmer 49-tisíc obetí.