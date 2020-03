Pomáhame už viac ako 13 rokov. Bez dvoch percent by sme nemohli

Kontakt pre viac informácií:

4.3.2020 (Webnoviny.sk) -"Ak by nebolo týchto šľachetných ľudí a ich dvoch percent, vyše 90 percent našej činnosti by sme nemohli vykonávať. Kráčame spolu s nimi na ich ťažkej životnej ceste, pretože je dobré nebyť na to sám," pripomenula zakladateľka a riaditeľka SVETIELKA POMOCI n.o. Mirka Hunčíková. Viacnásobne oceňovaná filantropka, okrem iného držiteľka prestížneho Krištáľového krídla, založila organizáciu spolu so svojím otcom v roku 2006. Presne vedela kde a ako pomôcť, pretože ju k tomu viedla osobná skúsenosť s vážnym onkologickým ochorením dcéry Gabiky. Aj ona sa liečila v Košiciach aj Bratislave, v roku 2008 však svoj boj s rakovinou prehrala: "Prácu v našej organizácii som venovala Gabikinej pamiatke, je poďakovaním za jej statočnosť. Stratila som dcéru, ale akoby mi z neba ukázala cestu ako ďalej žiť a čo robiť... Zažila som si to a viem, čím si tieto rodiny prechádzajú... a tiež, že pomoc je potrebná."SVETIELKO POMOCI n.o. úzko spolupracuje s lekármi a sestrami Oddelenia detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ďalšími nemocničnými pracoviskami aj odborníkmi. V súčasnosti je už v jeho silách ponúknuť široké spektrum pomoci. Pre deti a ich rodičov zriadilo Centrum sprevádzania rodín, kde nájdu špecializované sociálne poradenstvo, pomoc a podporu psychológa, sociálneho pracovníka, rôzne aktivity v rámci arteterapie, canisterapie a najnovšie aj hypoterapie. Potrebná, ale finančne veľmi náročná je individuálna preprava detských pacientov z Košického aj Prešovského kraja do nemocničných zariadení v Košiciach aj Bratislavy. "Len vlani sme najazdili vyše 172 tisíc kilometrov," konštatovala Mirka Hunčíková.V spolupráci s Ligou proti rakovine SR organizácia zabezpečuje rodičom, ktorí chcú byť počas liečby pri svojich deťoch, ubytovanie v náhradnom domove v Košiciach a všestrannú podporu. "Napríklad po príchode na oddelenie im poskytneme tzv. balíčky pomoci, kde nájdu užitočné informácie a kontakty, ktoré by mohli počas náročnej liečby dieťaťa potrebovať," pripomenula ďalšiu z radu konkrétnych aktivít. Rodičom pomáhajú aj pri vybavovaní potrebných dokladov, organizujú stretnutia celých rodín s deťmi po liečbe, kultúrne alebo športové podujatia.Nevyliečiteľne chorým detským pacientom a ich rodinám je vďaka SVETIELKU POMOCI k dispozícii multidisciplinárny tím detského mobilného hospicu. Vznikol ako prvý na východnom Slovensku a už ôsmy rok im poskytuje potrebnú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí. "Pre deti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia bezplatne zapožičiavame prístroje, zabezpečujeme kompletné materiálne vybavenie a lieky. Staráme sa o to, aby dieťatko prežilo posledné chvíle svojho života doma s najbližšími čo najlepšie, pretože byť spolu je dôležité," uviedla Mirka Hunčíková.Košická nezisková organizácia SVETIELKO POMOCI n.o. si svoje skúsenosti s pomocou onkologicky chorým deťom a podporou ich rodín nenecháva len pre seba. Koncom roka 2019 rozbehla s ukrajinskou verejnou organizáciou Radou ochrany práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov, medzinárodný projekt. Je významne finančne podporený Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020. Projekt okrem prístrojov pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, prenosu know-how a odovzdávania odborných skúseností počas dvoch rokov zabezpečí v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine prístrojové vybavenie pre štyri tamojšie detské zdravotnícke zariadenia.Tel.: +421 903 821 676Mail: svetielkopomoci@netkosice.sk Informačný servis