Slovenskú ekonomiku neohrozí niekoľko možných prípadov koronavírusu, dôležitejšie je Nemecko

Krátkodobé výpadky ekonomiky

Treba byť pripravený na všetko

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskú ekonomiku niekoľko možných pozitívnych prípadov koronavírusu u nás výrazne neovplyvní. Dôležitejším faktorom v tomto smere je pre Slovensko vývoj koronavírusu u kľúčových obchodných partnerov v Nemecku a Francúzsku."To, či na Slovensku budeme mať pozitívne na koronavírus dva, sedemnásť či 130 prípadov, až tak dramaticky nezmení našu ekonomiku ako to, keď naši najväčší obchodní partneri ako Nemecko či Francúzsko ním budú zasiahnutí oveľa viac," uviedol v stredu analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Martin Vlachynský.Podľa Vlachynského môže Slovensko pri hodnotení ekonomických dopadov koronavírusu vychádzať len z toho, čo sa udialo a deje v Číne."Je veľmi ťažké robiť akékoľvek hodnotenia. Tri mesiace dozadu sme ani nevedeli, že niečo také, ako koronavírus, existuje. Dnes to však zachvátilo celý svet. Môžeme vychádzať len z toho, čo sme videli v Číne. Prišlo tam krátkodobo k obrovským výpadkom ekonomiky. Tá ako keby ustrnula. Ak vidíme v Európe, ako sa vie koronavírus rýchlo šíriť, viď Taliansko, bolo by rozumné, aby vláda a rovnako aj biznis prostredie, boli pripravení na najhoršie scenáre a teda paralyzovanie ekonomiky," pokračoval Vlachynský.V Číne ekonomickí analytici podľa Vlachynského napríklad v sektore, ktorý Slovensko zaujíma, v automobilovom priemysle, videli na niektorých ekonomických ukazovateľoch obrovské prepady."Dnes to však vyzerá, že to najhoršie má Čína za sebou. Nikto však nevie, či zajtra koronavírus v Číne neprepukne v novej oblasti. Opatrenia, ktorá sú aktuálne v Číne voči vírusu, sú veľmi, veľmi nákladné. Je to príklad toho, že nejakú dobu sa s koronavírusom dá ekonomicky bojovať, no treba byť pripravený na všetko," uzavrel Martin Vlachynský.Negatívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 (koronavírus) bolo k 3. marcu 2020 u nás už 211. "Na Slovensku tak doteraz nový koronavírus nebol potvrdený," uviedla v utorok hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Ako rezort informoval v tlačovej správe, v praxi sú nastavené opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky navzájom úzko spolupracujú. V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky spresňuje na pravidelných zasadnutiach.