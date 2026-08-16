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15. augusta 2026
Pomník Františky Andrássyovej v centre Rožňavy odborne vyčistia a kultúrnej pamiatke vrátia zašlý lesk
Od jeho poslednej rekonštrukcie prešli viac než tri desaťročia, počas ktorých v dôsledku poveternostných podmienok značne chátral. V Rožňave odborne čistia pomník Františky Andrássyovej, je ...
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15.8.2026 (SITA.sk) - Od jeho poslednej rekonštrukcie prešli viac než tri desaťročia, počas ktorých v dôsledku poveternostných podmienok značne chátral.
V Rožňave odborne čistia pomník Františky Andrássyovej, je obklopený lešením. Informovala o tom PR manažérka mesta Martina Beshirová. Ako ozrejmila, práce na odbornom očistení tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa nachádza v strede rožňavského námestia pred Strážnou vežou, vykonáva reštaurátor Martin Kukura.
Dodala, že secesný pomník Františky Andrássyovej, rodenej Hablawetzovej, je významnou dominantou námestia v Rožňave, no od jeho poslednej rekonštrukcie prešli viac než tri desaťročia, počas ktorých v dôsledku poveternostných podmienok značne chátral.
Zhotovený bol z bieleho mramoru, ktorý je jemne pórovitý, a teda veľmi ľahko absorbuje čiastočky prachu a sadzí. Pomník potrebuje aj komplexné reštaurovanie, ktorému predchádza odborné očistenie.
„Najprv sa mechanicky očistia najväčšie časti, nalepia sa drobné úlomky a kúsky, ktoré medzičasom odleteli, zistí sa, že odkiaľ presne sú. Bude sa čistiť kombináciou chemického a mechanického čistenia, za pomoci buď tlakovej vody, ale tiež horúcej tlakovanej pary,“ objasnil Martin Kukura.
Mesto, ktoré získalo na odborné očistenie pomníka dotáciu päťtisíc eur od Košického samosprávneho kraja, sa na financovaní prác podieľa 2 995 eurami. Tieto peniaze Rožňava získala z verejnej zbierky, ktorú vyhlásila na sklonku roka 2023. Čistenie pomníka by malo byť ukončené najneskôr do konca tohtoročného októbra.
„Mesto má záujem tejto významnej pamiatke, najznámejšej soche a dominante Rožňavy, prinavrátiť jej zašlý lesk a zachovať jej významnú pamiatkovú hodnotu pre budúce generácie. Socha je neodmysliteľnou dominantou mesta. V pozadí so Strážnou vežou, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, sa stala najfotogenickejším bodom Rožňavy a lákadlom pre turistov z celej Európy. Jej obnova prispeje k zlepšeniu vzhľadu centra mesta, ktoré má veľký potenciál v rozvíjaní cestovného ruchu,“ vraví Eva Hovorková z Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Rožňave.
Secesný pomník vyhotovený z bieleho mramoru s bustou Františky Andrássyovej v životnej veľkosti bol postavený v roku 1905. Vznikol vďaka verejnej zbierke Rožňavčanov. V roku 1972 bol presunutý pred Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, na svoje pôvodné miesto pred Strážnou vežou v Rožňave sa vrátil v roku 1993.
„Mesto Rožňava aktívne vyhľadáva spôsoby financovania obnovy pomníka, či už podávaním projektov v rámci programu Obnovme si svoj dom, ale aj prostredníctvom iných grantových schém. Vytvorilo aj verejnú zbierku na obnovu pomníka, na ktorú upozorňuje na webovom sídle i na sociálnych sieťach,” uviedla Beshirová dodávajúc, že na účet venovaný obnove pomníka putujú aj výťažky z rôznych benefičných podujatí.
Zdroj: SITA.sk - Pomník Františky Andrássyovej v centre Rožňavy odborne vyčistia a kultúrnej pamiatke vrátia zašlý lesk © SITA Všetky práva vyhradené.
V Rožňave odborne čistia pomník Františky Andrássyovej, je obklopený lešením. Informovala o tom PR manažérka mesta Martina Beshirová. Ako ozrejmila, práce na odbornom očistení tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa nachádza v strede rožňavského námestia pred Strážnou vežou, vykonáva reštaurátor Martin Kukura.
Dodala, že secesný pomník Františky Andrássyovej, rodenej Hablawetzovej, je významnou dominantou námestia v Rožňave, no od jeho poslednej rekonštrukcie prešli viac než tri desaťročia, počas ktorých v dôsledku poveternostných podmienok značne chátral.
Neodmysliteľná dominanta mesta
Zhotovený bol z bieleho mramoru, ktorý je jemne pórovitý, a teda veľmi ľahko absorbuje čiastočky prachu a sadzí. Pomník potrebuje aj komplexné reštaurovanie, ktorému predchádza odborné očistenie.
„Najprv sa mechanicky očistia najväčšie časti, nalepia sa drobné úlomky a kúsky, ktoré medzičasom odleteli, zistí sa, že odkiaľ presne sú. Bude sa čistiť kombináciou chemického a mechanického čistenia, za pomoci buď tlakovej vody, ale tiež horúcej tlakovanej pary,“ objasnil Martin Kukura.
Mesto, ktoré získalo na odborné očistenie pomníka dotáciu päťtisíc eur od Košického samosprávneho kraja, sa na financovaní prác podieľa 2 995 eurami. Tieto peniaze Rožňava získala z verejnej zbierky, ktorú vyhlásila na sklonku roka 2023. Čistenie pomníka by malo byť ukončené najneskôr do konca tohtoročného októbra.
„Mesto má záujem tejto významnej pamiatke, najznámejšej soche a dominante Rožňavy, prinavrátiť jej zašlý lesk a zachovať jej významnú pamiatkovú hodnotu pre budúce generácie. Socha je neodmysliteľnou dominantou mesta. V pozadí so Strážnou vežou, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, sa stala najfotogenickejším bodom Rožňavy a lákadlom pre turistov z celej Európy. Jej obnova prispeje k zlepšeniu vzhľadu centra mesta, ktoré má veľký potenciál v rozvíjaní cestovného ruchu,“ vraví Eva Hovorková z Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Rožňave.
Od roku 1993 je opäť na námestí
Secesný pomník vyhotovený z bieleho mramoru s bustou Františky Andrássyovej v životnej veľkosti bol postavený v roku 1905. Vznikol vďaka verejnej zbierke Rožňavčanov. V roku 1972 bol presunutý pred Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, na svoje pôvodné miesto pred Strážnou vežou v Rožňave sa vrátil v roku 1993.
„Mesto Rožňava aktívne vyhľadáva spôsoby financovania obnovy pomníka, či už podávaním projektov v rámci programu Obnovme si svoj dom, ale aj prostredníctvom iných grantových schém. Vytvorilo aj verejnú zbierku na obnovu pomníka, na ktorú upozorňuje na webovom sídle i na sociálnych sieťach,” uviedla Beshirová dodávajúc, že na účet venovaný obnove pomníka putujú aj výťažky z rôznych benefičných podujatí.
Zdroj: SITA.sk - Pomník Františky Andrássyovej v centre Rožňavy odborne vyčistia a kultúrnej pamiatke vrátia zašlý lesk © SITA Všetky práva vyhradené.
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