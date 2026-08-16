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16. augusta 2026
Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí na Kuchajde veľkým prázdninovým finále
Hudobné vystúpenia doplní pestrý sprievodný program. Záver Novomestského kultúrneho a športového leta na Kuchajde prinesie počas posledného augustového víkendu pestrý program pre ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Hudobné vystúpenia doplní pestrý sprievodný program.
Záver Novomestského kultúrneho a športového leta na Kuchajde prinesie počas posledného augustového víkendu pestrý program pre deti, tínedžerov aj dospelých. Ako informuje hovorkyňa bratislavského Nového Mesta Martina Goffová, návštevníci sa môžu tešiť na koncerty známych interpretov, detské vystúpenia, tanečné a zábavné programy, športové aktivity aj gastro zónu.
Veľké prázdninové finále odštartuje v piatok 28. augusta večerom venovaným legendárnemu Karolovi Duchoňovi. Sobotný program bude od ranných hodín patriť najmä rodinám s deťmi. Popoludnie a večer následne prinesú koncerty známych hudobných interpretov. Nedeľné dopoludnie bude opäť patriť najmenším, popoludnie prinesie ďalšie hudobné vystúpenia, ktoré ukončí koncert skupiny Tublatanka.
Hudobné vystúpenia doplní pestrý sprievodný program. „Návštevníci si budú môcť vychutnať Festival zmrzliny, ktorý bude mať na Slovensku premiéru, a tiež skvelú gastro zónu, zatiaľ čo na najmenších čakajú kolotoče, skákacie hrady, detská zóna či maľovanie na tvár," priblížila hovorkyňa. Na svoje si prídu aj staršie deti a tínedžeri – pripravená bude pre nich tínedžerská zóna. Kompletný program je zverejnený na webe mestskej časti.
Zdroj: SITA.sk - Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí na Kuchajde veľkým prázdninovým finále © SITA Všetky práva vyhradené.
Záver Novomestského kultúrneho a športového leta na Kuchajde prinesie počas posledného augustového víkendu pestrý program pre deti, tínedžerov aj dospelých. Ako informuje hovorkyňa bratislavského Nového Mesta Martina Goffová, návštevníci sa môžu tešiť na koncerty známych interpretov, detské vystúpenia, tanečné a zábavné programy, športové aktivity aj gastro zónu.
Veľké prázdninové finále odštartuje v piatok 28. augusta večerom venovaným legendárnemu Karolovi Duchoňovi. Sobotný program bude od ranných hodín patriť najmä rodinám s deťmi. Popoludnie a večer následne prinesú koncerty známych hudobných interpretov. Nedeľné dopoludnie bude opäť patriť najmenším, popoludnie prinesie ďalšie hudobné vystúpenia, ktoré ukončí koncert skupiny Tublatanka.
Hudobné vystúpenia doplní pestrý sprievodný program. „Návštevníci si budú môcť vychutnať Festival zmrzliny, ktorý bude mať na Slovensku premiéru, a tiež skvelú gastro zónu, zatiaľ čo na najmenších čakajú kolotoče, skákacie hrady, detská zóna či maľovanie na tvár," priblížila hovorkyňa. Na svoje si prídu aj staršie deti a tínedžeri – pripravená bude pre nich tínedžerská zóna. Kompletný program je zverejnený na webe mestskej časti.
Zdroj: SITA.sk - Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí na Kuchajde veľkým prázdninovým finále © SITA Všetky práva vyhradené.
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