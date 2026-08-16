Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

16. augusta 2026

Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí na Kuchajde veľkým prázdninovým finále



Hudobné vystúpenia doplní pestrý sprievodný program. Záver Novomestského kultúrneho a športového leta na Kuchajde prinesie počas posledného augustového víkendu pestrý program pre ...



Zdieľať
6a5105b8c1ac8244366677 676x507 16.8.2026 (SITA.sk) - Hudobné vystúpenia doplní pestrý sprievodný program.


Záver Novomestského kultúrneho a športového leta na Kuchajde prinesie počas posledného augustového víkendu pestrý program pre deti, tínedžerov aj dospelých. Ako informuje hovorkyňa bratislavského Nového Mesta Martina Goffová, návštevníci sa môžu tešiť na koncerty známych interpretov, detské vystúpenia, tanečné a zábavné programy, športové aktivity aj gastro zónu.

Veľké prázdninové finále odštartuje v piatok 28. augusta večerom venovaným legendárnemu Karolovi Duchoňovi. Sobotný program bude od ranných hodín patriť najmä rodinám s deťmi. Popoludnie a večer následne prinesú koncerty známych hudobných interpretov. Nedeľné dopoludnie bude opäť patriť najmenším, popoludnie prinesie ďalšie hudobné vystúpenia, ktoré ukončí koncert skupiny Tublatanka.

Hudobné vystúpenia doplní pestrý sprievodný program. „Návštevníci si budú môcť vychutnať Festival zmrzliny, ktorý bude mať na Slovensku premiéru, a tiež skvelú gastro zónu, zatiaľ čo na najmenších čakajú kolotoče, skákacie hrady, detská zóna či maľovanie na tvár," priblížila hovorkyňa. Na svoje si prídu aj staršie deti a tínedžeri – pripravená bude pre nich tínedžerská zóna. Kompletný program je zverejnený na webe mestskej časti.



Zdroj: SITA.sk - Novomestské kultúrne a športové leto vyvrcholí na Kuchajde veľkým prázdninovým finále © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
TV JOJ čoskoro prinesie na obrazovky nový komediálny seriál. Zahrali si v ňom najväčšie slovenské a české herecké legendy
<< predchádzajúci článok
Pomník Františky Andrássyovej v centre Rožňavy odborne vyčistia a kultúrnej pamiatke vrátia zašlý lesk

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 