Pomoc alebo nebezpečenstvo pre ľudí? Izraelskej armáde bude asistovať ozbrojený robot (foto)

Robot dokáže preniesť zranených vojakov

Zatiaľ používa armáda Jaguar

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dodávateľ zbraní pre izraelskú armádu v pondelok predstavil diaľkovo ovládaného robota, ktorý údajne dokáže hliadkovať v bojových zónach, sledovať narušiteľov a strieľať.Bezpilotné zariadenie je najnovším prírastkom vo svete technológií používaných na vojenské účely. Zástancovia tvrdia, že tieto poloautonómne stroje umožňujú armádam chrániť svojich vojakov, zatiaľ čo kritici sa obávajú, že to predstavuje ďalší nebezpečný krok smerom k robotom, ktorí rozhodujú o živote alebo smrti.V pondelok predstavený a elektronicky ovládaný robot s pohonom všetkých štyroch kolies REX MKII vyvinula štátna spoločnosť Israel Aerospace Industries.Môže byť vybavený dvoma guľometmi, kamerami a senzormi. Robot môže zhromažďovať spravodajské informácie pre pozemné jednotky, prenášať zranených vojakov a zásoby do boja i mimo neho a zasahovať blízke ciele.Izraelská armáda v súčasnosti používa na hliadkovanie na hranici s Pásmom Gazy menšie, ale podobné vozidlo s názvom Jaguar. Je to jedno z mnohých zariadení, vrátane bezpilotných lietadiel vyzbrojených riadenými raketami, ktoré dali izraelskej armáde obrovskú technologickú prevahu nad hnutím Hamas.Podľa webovej stránky izraelskej armády je poloautonómny Jaguar vybavený guľometom a bol navrhnutý tak, aby vojaci na nestabilnej hranici medzi Pásmom Gazy a Izraelom neboli počas hliadkovania vystavení nebezpečenstvu.