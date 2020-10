Pomoc od Kauflandu je každým nákupom bližšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Cieľom projektu je podpora a posilnenie vybavenia terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža (SČK) a šírenie povedomia o potrebe odbúravania sociálnej izolácie. Tej je na Slovensku menej práve aj vďaka pracovníkom SČK, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi dostať sa tam, kam potrebujú – k lekárovi, na úrad alebo na návštevu rodiny. Práca terénnych sociálnych služieb SČK spočíva v poskytovaní prepravnej a opatrovateľskej služby, ale aj v sociálnom poradenstve či rozvoze šatstva a potravinovej pomoci. Prepravná služba zahŕňa aj poskytnutie asistencie počas prepravy či pri návštevách lekára."Rok 2020 je pre viaceré domácnosti náročnou skúškou. Zamestnanci terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža robia výnimočnú prácu, ktorou zlepšujú životné podmienky ľudí v núdzi na celom Slovensku. Pomáhali aj počas prvej vlny pandémie, keď roznášali potraviny najviac ohrozeným ľuďom. Rozšírením ich flotily o ďalšie vozidlá budú takto ešte viac pripravení podávať pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú na nich odkázaní – ľuďom v núdzi, hendikepovaným, onkologickým pacientom, mamičkám s deťmi alebo tým, ktorí bývajú v nedostupnom teréne, na miestach s nepravidelnou medzimestskou dopravou alebo nemajú možnosť vyjsť z domu bez pomoci," uviedla Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko Podľa pána Mariána Fronka, vodiča SČK, prináša každý pracovný deň nový príbeh. Všetky však majú spoločnú jednu vec – pomoc druhým ľuďom. Napríklad pani Márii Vargovej, klientke terénnych sociálnych služieb SČK, pomáha služba postarať sa o dcéru. "Moja dcéra má ťažké zdravotné postihnutie. Službu využívame najmä na jej prepravu za rôznymi lekárskymi vyšetreniami. Je to vynikajúca pomoc a sme radi, že máme túto možnosť," povedala pani Mária Vargová a dodala, že by priala Slovensku viac takýchto vozidiel.Od spustenia projektu v roku 2017 vďaka pomoci Kauflandu SČK rozšíril flotilu už o 16 nových špeciálne upravených terénnych vozidiel, ktoré pomáhajú v rámci 17 územných spolkov: Banská Bystrica, Bratislava-mesto, Brezno, Horehronie, Humenné, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Rožňava, Senica, Snina, Topoľčany, Trebišov, Žiar nad Hronom a Žilina."V prvom polroku 2020 sa terénne služby SČK museli výrazne prispôsobiť prísnym opatreniam v súvislosti s pandémiou COVID-19. Prevoz klientov sa síce výrazne obmedzil, zvýšil sa však počet ľudí, ktorí boli na pomoc zvonku odkázaní. Autá sme preto plne využívali na rozšírený rozvoz obedov pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov, donášku nákupov a liekov, materiálnu pomoc a pomoc pre repatriantov v štátnych karanténnych centrách," ozrejmila Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK.Tento rok sa vďaka spolupráci s Kauflandom bude môcť táto služba rozšíriť do ďalších regiónov, kde aktuálne ešte nie je, alebo posilniť vo veľmi vyťažených regiónoch. Stačí len kúpiť výrobok z produktového radu Z lásky k tradícii a zákazník podporí hneď dve oblasti – terénne sociálne služby SČK aj slovenských dodávateľov.