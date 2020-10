SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 - Administratívni pracovníci budú s celoplošným testovaním pomáhať na dohodu o dobrovoľníckej činnosti. Na sociálnej sieti to uviedol viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Hlohovca Miroslav Kollár (Za ľudí).Pôvodne mali pracovníci pomáhať pri celoplošnom testovaní na dohodu o vykonaní práce. Pri tomto druhu dohody by však bola nutná registrácia v zdravotnej a sociálnej poisťovni. Prezident ÚMS Richard Rybníček sa preto na stredajšom rokovaní vlády dohodol s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) na vykonávaní pomoci cez dohodu o dobrovoľníckej činnosti.„Dohoda o dobrovoľníckej činnosti umožní zjednodušený administratívny režim týchto zamestnancov. Nebude potrebné ich registrovať v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni, čo mestám zjednoduší sprievodnú administratívu, navyše to zjednoduší situáciu, ak by niektorý administratívny pracovník bol označený v úvodnom testovaní ako pozitívny, môže namiesto neho ihneď nastúpiť náhradník,“ uviedla pre agentúru SITA Daniela Piršelová, hovorkyňa ÚMS.Miroslav Kollár na sociálnej sieti avizoval, že primátorom a starostom miest a obcí bude rozoslaný nový vzor dohody o dobrovoľníckej činnosti.Prezident ÚMS Richard Rybníček uviedol, že si osobitne váži postoj a prístup ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý podľa neho týmto krokom pomohol zjednodušiť situáciu mestám a obciam pri zabezpečení všetkých „neobvyklých celoštátnym manévrov“.