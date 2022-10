Pomoc od štátu so zdražovaním potrebuje drvivá väčšina slovenských domácností, vláda však ľuďom ponúkla iba „drobné“

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Hranica tých ľudí, ktorých sa nemusí týkať pomoc štátu na zmiernenie dopadov inflácie a energetickej krízy, je "asi len horných 10-tisíc." Skonštatovala to profesorka sociológie a dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Iveta Radičová v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl.Ako uviedla, až 70 percent ľudí zarába menej, ako je priemerná mzda na Slovensku, čiže pomoc bude potrebovať veľká časť obyvateľov. Vláda podľa nej musí prijať účinné, a nie len jednorazové opatrenia. "Spolu 1,5 miliardy eur je pri takejto kríze malý balík. Oproti iným krajinám je to priam zlomok," myslí si Radičová.Finančný balík, ktorý chce vláda použiť na zmiernenie dopadov inflácie a energetickej krízy, musí byť podľa nej nasmerovaný na najohrozenejšie vrstvy obyvateľstva, na zachovanie chodu firiem, ktoré chcú udržať pracovné miesta a na nižšiu strednú vrstvu, ktorá vykonáva nízko platenú prácu.Ako bývalá premiérka dodala, pomoc by mala byť nasmerovaná v spolupráci s dodávateľmi energií, pretože tí vedia, aké zálohové platby ľudia platia.